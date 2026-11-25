Wie stark stiegen die Aufträge?

Um 40 Prozent auf den Rekordwert von 12,06 Milliarden Dollar.

Warum profitiert ABB von künstlicher Intelligenz?

ABB liefert die Elektrotechnik für Rechenzentren, deren Bestellungen im dreistelligen Prozentbereich wuchsen.

Wie profitabel ist ABB?

Die operative EBITA-Marge lag im dritten Quartal bei 20,8 Prozent.