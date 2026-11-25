Die ABB Aktie steht für die Infrastruktur hinter dem KI-Boom. Im dritten Quartal 2026 schoss der Auftragseingang des Schweizer Technologiekonzerns auf vergleichbarer Basis um 40 Prozent auf den Rekordwert von 12,06 Milliarden Dollar. Der Umsatz stieg um 14 Prozent auf 9,7 Milliarden Dollar.
ABB Aktie: Rekordaufträge von 12 Milliarden Dollar, Rechenzentren im dreistelligen Plus – ist der Schweizer Stromriese der heimliche KI-Gewinner?
Ohne Strom keine künstliche Intelligenz: ABB liefert die Elektrotechnik für Rechenzentren und meldet Rekordaufträge. Die Marge liegt über 20 Prozent, die Prognose steigt. Was die ABB Aktie antreibt.
Der Treiber
Rechenzentren brauchen Strom
Herausragend entwickelte sich das Geschäft mit Rechenzentren: Dort stiegen die Bestellungen im dreistelligen Prozentbereich. ABB liefert Schaltanlagen, Stromverteilung und Antriebe – also genau jene Technik, ohne die kein KI-Rechenzentrum ans Netz geht. Zusätzlich vereinbarte der Konzern eine Allianz mit Mitsubishi Electric.
Die Qualität
Marge über 20 Prozent
Das operative Ergebnis kletterte um 24 Prozent auf gut 2 Milliarden Dollar, die Marge verbesserte sich von 19,2 auf 20,8 Prozent. ABB hob die Prognose für 2026 leicht an. Kleiner Schönheitsfehler: Der Reingewinn lag mit 1,18 Milliarden Dollar um 2 Prozent unter dem Vorjahr. An einzelnen Tagen gab die ABB Aktie trotz der Rekorde nach – ein Zeichen, wie hoch die Erwartungen an KI-Profiteure inzwischen sind.
Die ABB Aktie ist die Schaufel im KI-Goldrausch. Rekordaufträge und über 20 Prozent Marge sprechen für sich – der Kurs hängt jedoch am Investitionstempo der Rechenzentrumsbetreiber.
Häufige Fragen zur ABB Aktie
Wie stark stiegen die Aufträge?
Um 40 Prozent auf den Rekordwert von 12,06 Milliarden Dollar.
Warum profitiert ABB von künstlicher Intelligenz?
ABB liefert die Elektrotechnik für Rechenzentren, deren Bestellungen im dreistelligen Prozentbereich wuchsen.
Wie profitabel ist ABB?
Die operative EBITA-Marge lag im dritten Quartal bei 20,8 Prozent.
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