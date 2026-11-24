ABB Aktie: Größter SMI-Verlierer des Tages – Milliarden-Zukauf verpufft binnen 24 Stunden

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 00:07 3 Min.

Die ABB Aktie stürzt am Dienstag um 4,22 Prozent ab und ist klarer SMI-Verlierer des Tages. Der Kurssprung nach der Übernahme von Ziehl-Abegg ist damit fast vollständig ausradiert. Was hinter dem Ausverkauf steckt.

Die ABB Aktie ist am Dienstag der mit Abstand größte SMI-Verlierer: Das Papier des Elektrotechnik- und Automationskonzerns schloss 4,22 Prozent tiefer bei 65,44 Franken. Damit hat ABB den Kurssprung vom Montag fast vollständig wieder abgegeben. Der Leitindex selbst rührte sich kaum und beendete den Handel bei 14.733,89 Punkten (minus 0,01 Prozent). SMI-Verlierer des Tages Warum die ABB Aktie so deutlich fällt Erst gefeiert, dann verkauft: Innerhalb von zwei Handelstagen hat die ABB Aktie eine komplette Rundreise hinter sich. Am Montag war die ABB Aktie um 4,6 Prozent auf 68,32 Franken gestiegen. Zwei Dinge kamen zusammen: die weltweite Technologie-Rally nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze und die Ankündigung, den deutschen Ventilatoren- und Antriebsspezialisten Ziehl-Abegg zu kaufen. Am Dienstag kippte die Stimmung. Die Nvidia-Aktie, am Montag noch mehr als 30 Prozent im Plus, verlor über 8 Prozent. Die Nachrichtenagentur AWP sprach von Gewinnmitnahmen, Technologie- und Halbleiterwerte wurden europaweit verkauft. Die ABB Aktie, die an der Börse als Profiteur des Rechenzentren-Booms gehandelt wird, geriet in diesen Sog. ABB Aktie am 24.11.2026, größter SMI-Verlierer -4,22 % Schlusskurs der ABB Aktie 65,44 CHF Kursplus am Vortag nach der Ziehl-Abegg-Meldung +4,6 % Unternehmenswert der Übernahme 2,65 Mrd. USD Quelle : comdirect (Schlusskurse 24.11.2026), AWP, ABB Ziehl-Abegg: Was ABB für 2,65 Milliarden Dollar kauft ABB hat am Montag eine Vereinbarung zum Kauf von Ziehl-Abegg aus Künzelsau unterzeichnet. Der Unternehmenswert beträgt 2,65 Milliarden US-Dollar, der Eigenkapitalwert 2,22 Milliarden US-Dollar. Ziehl-Abegg baut Ventilatoren, Elektromotoren sowie Lüftungs- und Regeltechnik, die unter anderem in Rechenzentren und Reinräumen arbeiten, und beschäftigt rund 6.300 Mitarbeiter. Für 2026 erwartet ABB bei dem Zukauf einen Umsatz von etwa 1,4 Milliarden US-Dollar. Der Vollzug ist für die zweite Jahreshälfte 2027 geplant und steht unter dem Vorbehalt der Behörden. Was Anleger an dem Deal kritisch sehen können Stolzer Preis: Der Kaufpreis entspricht dem 1,9-Fachen des erwarteten Umsatzes und dem 18,6-Fachen des erwarteten EBITDA 2026.

Niedrige Startmarge: Die operative EBITA-Marge von Ziehl-Abegg liegt laut ABB zunächst im mittleren einstelligen Prozentbereich. Erst binnen drei Jahren nach Vollzug soll sie das Niveau der Sparte Motion erreichen.

Lange Wartezeit: Bis zum geplanten Abschluss im zweiten Halbjahr 2027 fließt kein Ergebnisbeitrag. ABB Aktie: Starkes Geschäft, nervöser Kurs Operativ steht ABB solide da: Im dritten Quartal stieg der Auftragseingang nach Unternehmensangaben um 40 Prozent auf 12.055 Millionen US-Dollar, getragen vom Geschäft mit Rechenzentren. Genau diese Nähe zum KI-Boom macht die ABB Aktie aber anfällig. Vom Rekordhoch bei rund 89 Franken Ende Juni ist der Kurs inzwischen etwa ein Viertel entfernt. Ausblick: Worauf es für die ABB Aktie jetzt ankommt Kurzfristig dürfte der SMI-Verlierer ABB weiter im Takt der KI- und Halbleiterwerte schwanken. Mittelfristig muss der Konzern zeigen, dass der Zukauf von Ziehl-Abegg seinen Preis wert ist und die Rekordaufträge auch beim Gewinn ankommen. Stammdaten der genannten Unternehmen ABB Ltd: ISIN CH0012221716, WKN 919730, Handelssymbol ABBN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol ABBNY (OTC-ADR)

NVIDIA Corp.: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVDA (Nasdaq), US-Handelssymbol NVDA

Ziehl-Abegg: nicht börsennotiert

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