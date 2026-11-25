ABB Aktie: Größter SMI-Verlierer am Abend – dritter Absturz in Folge

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 17:58 3 Min.

Die ABB Aktie verliert am Mittwoch 3,18 Prozent und ist erneut Schlusslicht im SMI. Der Chip-Ausverkauf an der Wall Street, neue US-Zollpläne und Zweifel am Ziehl-Abegg-Kauf drücken den Kurs seit Montag um mehr als 7 Prozent.

Bild: ABB Ltd.

Die ABB Aktie ist am Mittwochabend der größte SMI-Verlierer: Das Papier des Elektrotechnik-Konzerns schloss 3,18 Prozent tiefer bei 63,36 Franken. Damit steht ABB den zweiten Tag in Folge am Ende des Leitindex. Seit dem Schlusskurs vom Montag bei 68,32 Franken hat die Aktie mehr als 7 Prozent verloren. SMI-Verlierer am Abend Warum die ABB Aktie weiter abrutscht Am Vormittag hielt sich der Verlust noch in Grenzen. Am Nachmittag kam der Druck aus Amerika. An der Wall Street brachen Technologiewerte ein. Die Nvidia-Aktie verlor am frühen Abend 8,7 Prozent, AMD und Intel gaben jeweils fast 10 Prozent nach, der Nasdaq Composite lag rund 4 Prozent im Minus. Das Finanzportal cash.ch nennt die Schwäche der Technologiewerte und die Turbulenzen um Nvidia als Grund für das Minus beim SMI-Schlusslicht ABB. Der Konzern wird an der Börse als Profiteur des Rechenzentren-Booms gehandelt und fällt mit, wenn die KI-Stimmung kippt. Der SMI, der am Vormittag noch klar im Plus gelegen hatte, drehte ins Minus und schloss auf dem Tagestief. ABB Aktie am 25.11.2026, größter SMI-Verlierer -3,18 % Schlusskurs der ABB Aktie 63,36 CHF Schlusskurs vom Montag nach der Ziehl-Abegg-Meldung 68,32 CHF Nvidia-Aktie am frühen Mittwochabend -8,7 % Quelle : comdirect (Schlusskurse 25.11.2026), cash.ch, ABB ABB Aktie: Drei Belastungen auf einmal 01 KI-Ausverkauf Die Erholung nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze ist verpufft. Halbleiter- und KI-Werte werden weltweit verkauft, in Südkorea und Taiwan fielen die Börsen zeitweise um mehr als 5 Prozent. 02 Neue US-Zölle Die US-Regierung hat neue Zölle gegen 14 Handelspartner vorgeschlagen, darunter die Schweiz, die EU und China. Für die Schweiz sind bis zu 15 Prozent einschließlich bestehender Zölle vorgesehen. In Kraft treten könnten sie frühestens im Januar. 03 Zweifel am Zukauf Deutsche Bank Research hält den Kauf von Ziehl-Abegg für 2,65 Milliarden US-Dollar für teuer und das Margenziel von ABB für ehrgeizig. ABB Aktie: Offene Baustelle Robotik Hinzu kommt eine ungelöste Frage im Portfolio. Laut der Nachrichtenagentur Reuters hat ABB einen Börsengang der Robotiksparte erwogen, nachdem China den geplanten Verkauf an SoftBank blockiert hatte. Stützend wirkt das laufende Rückkaufprogramm: Seit dessen Beginn hat ABB rund 13,7 Millionen eigene Aktien erworben. Ausblick: Wie geht es mit der ABB Aktie weiter? Am Donnerstag bleiben die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen, der wichtigste Taktgeber fällt damit für einen Tag aus. Für den SMI-Verlierer ABB entscheidet sich die Richtung danach an zwei Fragen: ob sich die KI-Werte fangen und ob aus den Zollvorschlägen tatsächlich Zölle werden. Operativ bleibt der Auftragsbestand hoch, im dritten Quartal war der Auftragseingang um 40 Prozent auf 12.055 Millionen US-Dollar gestiegen. Stammdaten der genannten Unternehmen ABB Ltd: ISIN CH0012221716, WKN 919730, Handelssymbol ABBN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol ABBNY (OTC-ADR)

NVIDIA Corp.: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVDA (Nasdaq), US-Handelssymbol NVDA

Ziehl-Abegg: nicht börsennotiert

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