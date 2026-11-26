ABB Aktie: Größter SMI-Gewinner am Morgen – Comeback nach zwei Absturz-Tagen

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:40 2 Min.

Die ABB Aktie springt am Donnerstagmorgen um 2,71 Prozent nach oben und führt die SMI-Gewinner an. Nach der spektakulären Wende an der Wall Street kehren die Käufer zu dem Technologiewert zurück.

Bild: ABB Ltd.

Die ABB Aktie ist am Donnerstagmorgen der größte SMI-Gewinner: Gegen 09.20 Uhr notiert das Papier des Elektrotechnik-Konzerns 2,71 Prozent höher bei 65,08 Franken. An den beiden Vortagen war ABB jeweils das Schlusslicht im Leitindex. Der SMI steigt zur gleichen Zeit um 0,99 Prozent auf 14.809 Punkte. SMI-Gewinner am Morgen Warum die ABB Aktie wieder steigt Der Auslöser kam über Nacht aus New York. An der Wall Street gelang am Mittwochabend eine spektakuläre Wende. Der Dow Jones kletterte von seinem Tagestief um rund 1.000 Punkte und schloss leicht im Plus. Die Technologiebörse Nasdaq lag zeitweise fast 5 Prozent im Minus und beendete den Tag mit einem Verlust von weniger als 1 Prozent. In Asien legten Chip- und KI-Werte am Donnerstag deutlich zu. Die Nachrichtenagentur AWP führt die vorbörslichen Gewinne der ABB Aktie auf die Erholung der Nasdaq zurück. ABB Aktie am Donnerstagmorgen, stärkster SMI-Wert +2,71 % Kurs der ABB Aktie um 09.20 Uhr 65,08 CHF Kursverlust am Mittwoch -3,18 % Kursverlust am Dienstag -4,22 % Quelle : comdirect (26.11.2026, 09.20 Uhr), AWP ABB Aktie: Erst ein Teil ist aufgeholt Die Erholung ist kräftig, gleicht die Verluste aber nicht aus. Am Montag hatte die ABB Aktie nach der Ankündigung der Übernahme von Ziehl-Abegg bei 68,32 Franken geschlossen. Davon ist der Kurs noch knapp 5 Prozent entfernt. Die Commerzbank wertet die Erholung der Technologiewerte als Beleg dafür, dass der Appetit der Investoren auf den Sektor nach der Korrektur seit dem Sommer nicht gestillt ist. Was die ABB Aktie bremsen kann Dünner Handel: Die US-Börsen bleiben am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag wird dort nur verkürzt gehandelt. Impulse fehlen.

KI-Zweifel: Das japanische Brokerhaus Nomura mahnt zur Vorsicht, die Zweifel an den KI-Investitionen seien nicht ausgeräumt.

Zölle: Die USA haben neue Zölle gegen 14 Handelspartner vorgeschlagen, darunter die Schweiz. Ausblick: Wie geht es mit der ABB Aktie weiter? Der SMI-Gewinner ABB bleibt ein Spiegel der Stimmung für Technologiewerte. Hält die Erholung nach dem US-Feiertag an, rückt der Montagsschluss wieder in Reichweite. Operativ steht der Konzern mit einem Auftragsplus von 40 Prozent im dritten Quartal solide da. Stammdaten der ABB Aktie ABB Ltd: ISIN CH0012221716, WKN 919730, Handelssymbol ABBN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol ABBNY (OTC-ADR)

Ziehl-Abegg: nicht börsennotiert

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