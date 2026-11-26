Die ABB Aktie ist am Donnerstagmorgen der größte SMI-Gewinner: Gegen 09.20 Uhr notiert das Papier des Elektrotechnik-Konzerns 2,71 Prozent höher bei 65,08 Franken. An den beiden Vortagen war ABB jeweils das Schlusslicht im Leitindex. Der SMI steigt zur gleichen Zeit um 0,99 Prozent auf 14.809 Punkte.
ABB Aktie: Größter SMI-Gewinner am Morgen – Comeback nach zwei Absturz-Tagen
Die ABB Aktie springt am Donnerstagmorgen um 2,71 Prozent nach oben und führt die SMI-Gewinner an. Nach der spektakulären Wende an der Wall Street kehren die Käufer zu dem Technologiewert zurück.
SMI-Gewinner am Morgen
Warum die ABB Aktie wieder steigt
Der Auslöser kam über Nacht aus New York.
An der Wall Street gelang am Mittwochabend eine spektakuläre Wende. Der Dow Jones kletterte von seinem Tagestief um rund 1.000 Punkte und schloss leicht im Plus. Die Technologiebörse Nasdaq lag zeitweise fast 5 Prozent im Minus und beendete den Tag mit einem Verlust von weniger als 1 Prozent. In Asien legten Chip- und KI-Werte am Donnerstag deutlich zu. Die Nachrichtenagentur AWP führt die vorbörslichen Gewinne der ABB Aktie auf die Erholung der Nasdaq zurück.
ABB Aktie: Erst ein Teil ist aufgeholt
Die Erholung ist kräftig, gleicht die Verluste aber nicht aus. Am Montag hatte die ABB Aktie nach der Ankündigung der Übernahme von Ziehl-Abegg bei 68,32 Franken geschlossen. Davon ist der Kurs noch knapp 5 Prozent entfernt. Die Commerzbank wertet die Erholung der Technologiewerte als Beleg dafür, dass der Appetit der Investoren auf den Sektor nach der Korrektur seit dem Sommer nicht gestillt ist.
Ausblick: Wie geht es mit der ABB Aktie weiter?
Der SMI-Gewinner ABB bleibt ein Spiegel der Stimmung für Technologiewerte. Hält die Erholung nach dem US-Feiertag an, rückt der Montagsschluss wieder in Reichweite. Operativ steht der Konzern mit einem Auftragsplus von 40 Prozent im dritten Quartal solide da.
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