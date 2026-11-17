Abwarten statt Aufbruch: Bernstein-Analyst Varun Govindaraj bestätigt für die ABB-Aktie das Rating „Market-Perform“ und ein Kursziel von 80 Franken. Zum Kurs von 68,50 Franken zum Zeitpunkt der Analyse ergibt sich ein Abstand von rund 17 Prozent.
ABB-Aktie: Bernstein bleibt neutral – trotz Rekordaufträgen aus Rechenzentren
Bernstein-Analyst Varun Govindaraj bestätigt „Market-Perform“ für die ABB-Aktie mit einem Kursziel von 80 Franken. Die US-Zwischenwahlen haben aus seiner Sicht das Umfeld für Rechenzentren verändert.
Steckbrief
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- ABB Ltd
- Handelssymbol
- ABBN (SIX Swiss Exchange)
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- Rating
- Market-Perform (bestätigt)
- Kursziel
- 80 Franken
Stand: 17.11.2026, Kurs zum Analysezeitpunkt laut dpa-AFX Analyser (finanzen.net)
Bernstein zur ABB-Aktie
Neue Unsicherheit – Govindaraj bleibt bei Market-Perform
Varun Govindaraj untersucht die Folgen der US-Zwischenwahlen.
Die Zwischenwahlen zum US-Kongress hätten das Umfeld für den Bau von Rechenzentren verändert, schrieb Govindaraj in einer Branchenstudie. Für bereits genehmigte, finanzierte oder schon im Bau befindliche Projekte dürfte sich wohl nichts ändern. Bei künftigen Vorhaben gehe es nun stärker um die Frage, wo und wann sie entstehen sollen.
Die großen Cloud-Anbieter, die sogenannten Hyperscaler, hätten deshalb zunächst eine abwartende Haltung eingenommen. Bei den Wahlen am 3. November stimmten Wähler laut einer von Al Jazeera zitierten Auswertung bei fast allen der 41 Abstimmungen über Rechenzentren gegen neue Anlagen.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Bernstein-Analyst Varun Govindaraj zu lesen ist:
Rekordaufträge
Im dritten Quartal 2026 stieg der Auftragseingang um 40 Prozent auf 12,1 Milliarden US-Dollar.
Boom bei Rechenzentren
Die Bestellungen aus diesem Segment wuchsen laut ABB dreistellig.
Höhere Marge
Die operative EBITA-Marge verbesserte sich auf 20,8 Prozent.
Neutrales Votum
Bernstein sieht die Aktie trotzdem nur im Marktdurchschnitt.
Kein Abschwung in Sicht
Konzernchef Morten Wierod sah im Oktober keinerlei Verlangsamung, sondern eher eine Beschleunigung der Nachfrage. Für das vierte Quartal erwartet ABB ein vergleichbares Umsatzwachstum etwa auf dem Niveau des dritten Quartals.
Eine ABB-spezifische Begründung nennt die Zusammenfassung des dpa-AFX Analyser nicht.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Bernstein Autonomous LLP, Analyst Varun Govindaraj. Die Einstufung ist laut dpa-AFX Analyser (finanzen.net) auf den 16.11.2026 datiert. Die Einstufung „Market-Perform“ und das Kursziel von 80 Franken wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.bernsteinresearch.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
ABB Ltd (ABBN): Halten, Kursziel 80,00 CHF.
- Quelle
- Empfehlung von Varun Govindaraj, Aktienanalyst, Bernstein Autonomous LLP vom 16.11.2026, 18:11 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 22:20 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 22:20 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Varun Govindaraj, Aktienanalyst, Bernstein Autonomous LLP.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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