Ziehl-Abegg wurde 1910 in Berlin gegründet und sitzt heute in Künzelsau. Das Familienunternehmen baut Ventilatoren, Motoren und Antriebstechnik für Lüftung, Klimatisierung und Kältetechnik. Nach Angaben der Fachpresse beschäftigt die Gruppe rund 6.300 Menschen an 18 Produktionsstandorten und bietet etwa 30.000 Produkte an. Für 2026 wird ein Umsatz von rund 1,4 Milliarden Dollar erwartet. Die operative EBITA-Marge liegt laut Handelsblatt im mittleren einstelligen Prozentbereich.

Die ABB-Aktie bekommt damit ein Geschäft, das gut zum bestehenden Portfolio passt. Der zuständige Chef des Geschäftsbereichs Motion, Brandon Spencer, nennt Ziehl-Abegg „highly complementary" zum vorhandenen Angebot an Motoren und Antrieben. Die Ventilatoren und integrierten Motoren sollen ABBs Position in Gebäudeklimatisierung (HVAC), industrieller Kühlung und Wärmemanagement stärken. Als Wachstumstreiber nennt ABB unter anderem Rechenzentren.