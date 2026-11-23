Der Schweizer Technologiekonzern ABB greift nach einem der bekanntesten Ventilatorenhersteller Europas: Die ABB-Aktie (Kürzel ABBN, ISIN CH0012221716) steht am Montag im Fokus, nachdem das Unternehmen die Übernahme der Ziehl-Abegg-Gruppe aus dem baden-württembergischen Künzelsau angekündigt hat. Der vereinbarte Unternehmenswert beträgt 2,65 Milliarden US-Dollar. Der Vertrag ist unterzeichnet, der Abschluss wird für die zweite Jahreshälfte 2027 erwartet.
ABB-Aktie: 2,65 Milliarden Dollar für Ziehl-Abegg – der Technologiekonzern kauft sich in den Rechenzentrums-Boom ein
ABB übernimmt den Ventilatorenhersteller Ziehl-Abegg aus Künzelsau für einen Unternehmenswert von 2,65 Milliarden Dollar. Das Geschäft soll in der zweiten Jahreshälfte 2027 abgeschlossen werden.
Was kauft ABB mit Ziehl-Abegg?
Ziehl-Abegg wurde 1910 in Berlin gegründet und sitzt heute in Künzelsau. Das Familienunternehmen baut Ventilatoren, Motoren und Antriebstechnik für Lüftung, Klimatisierung und Kältetechnik. Nach Angaben der Fachpresse beschäftigt die Gruppe rund 6.300 Menschen an 18 Produktionsstandorten und bietet etwa 30.000 Produkte an. Für 2026 wird ein Umsatz von rund 1,4 Milliarden Dollar erwartet. Die operative EBITA-Marge liegt laut Handelsblatt im mittleren einstelligen Prozentbereich.
Die ABB-Aktie bekommt damit ein Geschäft, das gut zum bestehenden Portfolio passt. Der zuständige Chef des Geschäftsbereichs Motion, Brandon Spencer, nennt Ziehl-Abegg „highly complementary" zum vorhandenen Angebot an Motoren und Antrieben. Die Ventilatoren und integrierten Motoren sollen ABBs Position in Gebäudeklimatisierung (HVAC), industrieller Kühlung und Wärmemanagement stärken. Als Wachstumstreiber nennt ABB unter anderem Rechenzentren.
Wie teuer ist die Übernahme?
Der Unternehmenswert von 2,65 Milliarden Dollar entspricht laut Reuters dem 1,9-Fachen des für 2026 erwarteten Umsatzes und dem 18,6-Fachen des EBITDA. Der Eigenkapitalwert liegt nach Angaben des Fachmediums Drives&Controls bei 2,22 Milliarden Dollar. Der Unterschied ergibt sich aus Schulden und ähnlichen Positionen, die in den vorliegenden Quellen nicht beziffert werden.
Zur Finanzierung und zu den Verkäufern machen die geprüften Quellen keine Angaben.
Ziehl-Abegg soll nach Plänen von ABB innerhalb von drei Jahren nach Abschluss eine Marge erreichen, die etwa dem Durchschnitt des Geschäftsbereichs Motion entspricht. Die heutige Marge im mittleren einstelligen Prozentbereich liegt demnach noch darunter.
Warum sind Ventilatoren für Rechenzentren interessant?
Nach Angaben von Drives&Controls macht der Ventilator nur etwa fünf Prozent der Investitionskosten eines Kühlsystems aus, verursacht aber rund 80 Prozent des Energieverbrauchs über die Lebensdauer. Effiziente Antriebe und Ventilatoren sind damit ein Hebel für Betreiber, die Stromkosten senken wollen. Ziehl-Abegg bringt zudem EC-Ventilatoren in den ABB-Konzern ein.
Ziehl-Abegg is highly complementary to our existing portfolio of motors and drives.
Der Hauptsitz in Künzelsau soll laut Drives&Controls erhalten bleiben. Ziehl-Abegg-Chef Joachim Ley sieht ABB nach eigenen Worten als sehr gute Ergänzung zur unternehmerischen Kultur des Hauses.
Wie reagiert die ABB-Aktie?
Im frühen Handel am Montag legte die ABB-Aktie nach Angaben von Reuters um rund 1,5 Prozent zu. Der weitere Tagesverlauf bleibt abzuwarten.
FAQ zur ABB-Aktie und zur Ziehl-Abegg-Übernahme
Was kostet die Übernahme von Ziehl-Abegg?
Der Unternehmenswert beträgt 2,65 Milliarden US-Dollar. Das entspricht dem 1,9-Fachen des erwarteten Umsatzes 2026.
Wann soll der Kauf abgeschlossen sein?
ABB rechnet mit dem Abschluss in der zweiten Jahreshälfte 2027, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen.
Wofür steht das Kürzel der ABB-Aktie?
Die ABB-Aktie (ABB Ltd) wird an der SIX Swiss Exchange unter dem Kürzel ABBN gehandelt. Die ISIN lautet CH0012221716.
Was macht Ziehl-Abegg?
Das Familienunternehmen aus Künzelsau stellt Ventilatoren, Motoren und Antriebstechnik für Lüftung, Klima und Kälte her.
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