Warum ist die Aalberts-Aktie heute AEX Gewinner?

Die Aktie steigt um 2,16 Prozent auf 38,80 Euro. Sie folgt der Erholung des Gesamtmarkts, eine Unternehmensmeldung liegt nicht vor.

Wie lauten ISIN und WKN der Aalberts-Aktie?

ISIN NL0000852564, WKN A0MQ1F, Symbol in Amsterdam AALB.

Was macht Aalberts?

Aalberts entwickelt Technik für Gebäude, Industrie und Halbleiterfertigung, etwa Rohrsysteme, Ventile und Oberflächenbehandlung.