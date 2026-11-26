Am Dienstag schloss sie bei 38,78 Euro, am Donnerstagmorgen steht sie bei 38,80 Euro: Die Aalberts-Aktie (ISIN: NL0000852564, WKN: A0MQ1F, Handelssymbol Amsterdam: AALB, US-Handelssymbol: AALBF) gewinnt 2,16 Prozent und macht den Rückgang vom Mittwoch wett. Aalberts gehört damit zu den AEX Gewinnern des Morgens.
Aalberts-Aktie ist AEX Gewinner: Plus 2,2 Prozent – der Industriewert holt den Dienstag zurück
Die Aalberts-Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 2,16 Prozent auf 38,80 Euro und zählt zu den AEX Gewinnern. Zyklische Werte profitieren von der Markterholung.
Die Gründe
Ein Zykliker im Sog der Erholung
Unternehmensnachrichten gibt es nicht. Der AEX Gewinner Aalberts folgt dem freundlichen Gesamtmarkt. Der Technologiekonzern aus Utrecht liefert unter anderem Komponenten für Gebäudetechnik, Industrie und die Halbleiterfertigung. Damit hängt die Aalberts-Aktie an zwei Themen, die den Markt gerade bewegen: an der Konjunktur und am Chipsektor, der sich am Donnerstag erholt.
Chipwerte drehen
ASML, ASM International und Besi steigen am Morgen. Das hellt die Stimmung für Zulieferer auf.
Zölle weniger hart
Die US-Zollvorschläge wurden an den Märkten gelassen aufgenommen.
Mittelgroße Werte gefragt
Der Amsterdamer Midkap-Index stieg kurz nach der Eröffnung um 1,6 Prozent, stärker als der AEX.
Häufige Fragen zur Aalberts-Aktie
Warum ist die Aalberts-Aktie heute AEX Gewinner?
Die Aktie steigt um 2,16 Prozent auf 38,80 Euro. Sie folgt der Erholung des Gesamtmarkts, eine Unternehmensmeldung liegt nicht vor.
Wie lauten ISIN und WKN der Aalberts-Aktie?
ISIN NL0000852564, WKN A0MQ1F, Symbol in Amsterdam AALB.
Was macht Aalberts?
Aalberts entwickelt Technik für Gebäude, Industrie und Halbleiterfertigung, etwa Rohrsysteme, Ventile und Oberflächenbehandlung.
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