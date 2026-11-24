Der AEX verlor am Dienstag 1,1 Prozent auf 1.077,41 Punkte. ASML, ASM International und Besi gaben zwischen 5,6 und 8,8 Prozent ab, weil die Nvidia-Rally vom Montag zusammenfiel. Aalberts beliefert mit einer eigenen Sparte die Halbleiterindustrie. Dieses Geschäft war zuletzt der Wachstumstreiber des Konzerns. Das dürfte die Aktie anfällig für die Stimmung im Chipsektor machen. Hinzu kamen am Nachmittag Berichte über neue US-Importzölle auf Waren aus der EU, die Industriewerte belasteten.