Kein Chipkonzern und trotzdem im Abwärtssog: Die Aalberts-Aktie (ISIN: NL0000852564, WKN: A0MQ1F, Handelssymbol: AALB, US-Handelssymbol: AALBF) ist am Dienstag der fünftgrößte AEX Verlierer. Die Aalberts-Aktie schloss in Amsterdam 3,44 Prozent tiefer bei 38,78 Euro, nach rund 40,16 Euro am Montag. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Der Technologiekonzern aus Utrecht fiel an einem Tag, an dem Chipwerte einbrachen und neue US-Zollpläne die Runde machten.
Aalberts-Aktie AEX Verlierer: Minus 3,4 Prozent – der Industriekonzern gerät in den Sog der Chipwerte
Die Aalberts-Aktie ist AEX Verlierer: minus 3,44 Prozent auf 38,78 Euro. Ohne eigene Nachricht fällt der Technologiekonzern mit Chipwerten und Zollsorgen.
Die Gründe für den Kursverlust
Aalberts-Aktie: zwei Belastungen an einem Tag
Für den Kursverlust der Aalberts-Aktie nennt kein Marktbericht einen Grund. Das Marktumfeld liefert aber zwei naheliegende Erklärungen.
Der AEX verlor am Dienstag 1,1 Prozent auf 1.077,41 Punkte. ASML, ASM International und Besi gaben zwischen 5,6 und 8,8 Prozent ab, weil die Nvidia-Rally vom Montag zusammenfiel. Aalberts beliefert mit einer eigenen Sparte die Halbleiterindustrie. Dieses Geschäft war zuletzt der Wachstumstreiber des Konzerns. Das dürfte die Aktie anfällig für die Stimmung im Chipsektor machen. Hinzu kamen am Nachmittag Berichte über neue US-Importzölle auf Waren aus der EU, die Industriewerte belasteten.
Chip-Abverkauf
Die niederländischen Chipwerte verloren bis zu 8,8 Prozent. Aalberts liefert Komponenten für Chipmaschinen.
US-Zollpläne
Laut US-Medien plant die Regierung höhere Abgaben auf Waren aus China, der EU und weiteren Volkswirtschaften. Für die EU soll eine Obergrenze von 15 Prozent gelten.
Hohes Kursniveau
Die Aktie hatte im August bei 45,22 Euro ein 52-Wochen-Hoch erreicht und liegt weit über dem Tief von 25,78 Euro.
Zahlen und Ausblick
Starkes Quartal, Halbleiter als Motor und Risiko
Operativ läuft es bei Aalberts so gut wie lange nicht. Im dritten Quartal stieg der Umsatz auf 823,3 Millionen Euro, organisch ein Plus von 13,0 Prozent. Das EBITA erreichte 113,8 Millionen Euro, die Marge verbesserte sich von 12,5 auf 13,8 Prozent. Alle drei Segmente legten zu. Die Halbleitersparte wuchs laut einem Branchenbericht um 34,1 Prozent. Für 2026 erwartet Aalberts mehr organisches Wachstum und eine höhere Marge als 2025. Das Aktienrückkaufprogramm wurde im Oktober abgeschlossen.
Häufige Fragen zur Aalberts-Aktie
Warum ist die Aalberts-Aktie heute AEX Verlierer?
Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Die Aktie fiel in einem Markt, in dem Chipwerte einbrachen und neue US-Zollpläne Industriewerte belasteten.
Wie stark fiel die Aalberts-Aktie?
Um 3,44 Prozent auf 38,78 Euro zum Handelsschluss in Amsterdam.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Aalberts-Aktie?
ISIN NL0000852564, WKN A0MQ1F, Handelssymbol AALB, US-Handelssymbol AALBF.
Wie liefen die jüngsten Quartalszahlen?
Organisches Umsatzwachstum von 13,0 Prozent und eine EBITA-Marge von 13,8 Prozent im dritten Quartal.
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