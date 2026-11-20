Europäische Immobilienaktien stellen eine liquide Alternative zu Direktinvestitionen dar, die mit hohem Kapitalbedarf, laufendem Management und geringerer Flexibilität verbunden sind, so Carl Pauli, Junior Fund Manager, und Olivier Hertoghe, Fund Manager bei DPAM.
6 Vorteile europäischer Immobilienaktien
Europäische Immobilienaktien notieren laut DPAM rund 25–30% unter ihrem Nettovermögenswert, während REITs im Schnitt rund 5,5% Dividendenrendite bieten.
Börsennotierte Immobilien würden eine breite Diversifikation über Länder, Teilsektoren und Nutzungsarten bieten, zu denen auch alternative Segmente wie Rechenzentren, Gesundheitsimmobilien und Studentenwohnungen gehören würden.
Höhere Transparenz und regulatorische Aufsicht würden im Durchschnitt zu einer höheren Qualität der Vermögenswerte führen, was sich in niedrigeren Leerstandsquoten und höheren Mietsteigerungen niederschlagen könne. Als Inflationsschutz würden Mietverträge mit regelmäßigen Anpassungen dienen und die Aktien würden eine höhere Liquidität als physische Immobilien bieten, bei allerdings höherer Volatilität.
Dividendenrenditen von durchschnittlich rund 5,5% und aktuell fest vereinbarte Fremdkapitalkosten von etwa 3% seien weitere Argumente. Immobilienaktien könnten mit Abschlägen von rund 25–30% zum Net Asset Value einen attraktiven Einstiegspunkt bieten, während zusätzliche sektor- und titelspezifische Chancen die Anlageklasse weiter stützen könnten.
1. Ein diversifizierter Weg, in Immobilien zu investieren.
Anders als Direktinvestitionen, die Anleger auf bestimmte Standorte und Immobilienarten beschränken würden, würden europäische Immobilienaktien den Zugang zu einer großen Vielfalt an Immobilien-Teilsektoren in verschiedenen Ländern eröffnen. Dies mindere Risiken, die mit lokalen wirtschaftlichen Veränderungen und regulatorischen Änderungen verbunden seien, und nutze zugleich die unterschiedlichen Konjunkturzyklen und Wachstumstreiber verschiedener Regionen und Sektoren, die von Logistik bis Rechenzentren reichen würden. Jeder dieser Bereiche werde von eigenen Faktoren beeinflusst, etwa vom Verbraucherverhalten und technologischen Trends.
Direktinvestitionen seien dagegen häufig auf eine einzige Stadt und einen Immobilientyp konzentriert oder würden von einem einzigen Mieterkreis abhängen. Europäische börsennotierte Immobilien würden neben den traditionellen Teilsektoren Logistik, Büro, Wohnen und Einzelhandel auch alternative Teilsektoren umfassen, darunter Rechenzentren, Gesundheitsimmobilien, Beherbergung, Self-Storage, sozialer Wohnungsbau und Studentenwohnungen. Diese alternativen Teilsektoren seien seit 2012 um das 6,6-Fache auf 86,8 Mrd. EUR gewachsen und bis Dezember 2025 von rund 4% auf etwa 13% gestiegen, basierend auf den Bestandteilen des FTSE EPRA Nareit Developed Europe Index. Dies zeige, wie börsennotierte Märkte Zugang zu Nischensegmenten bieten könnten, für die beim Direkterwerb sehr große Anlagesummen erforderlich wären.
Diese Breite der Diversifikation, die Immobilienaktien bieten würden, gehe über geografische und sektorale Streuung hinaus: Sie kombiniere strategisch Bereiche mit hohem Wachstum mit stabilen Ertragsquellen, sodass Anleger ihre Portfolios im Hinblick auf optimale Renditen ausbalancieren könnten. Die einfache Handelbarkeit dieser Aktien ermögliche flexible Portfolioanpassungen im Einklang mit sich wandelnden Marktbedingungen und Anlagezielen, ohne die traditionellen Hürden des direkten Immobilienbesitzes.
2. Qualität und Transparenz.
Ein weiterer zentraler Aspekt, der die Attraktivität börsennotierter Immobilien erhöhe, sei das Maß an Transparenz und regulatorischer Aufsicht, dem sie im Vergleich zu nicht börsennotierten Immobilien unterlägen. Börsennotierte Immobiliengesellschaften müssten strenge Standards der Finanzberichterstattung einhalten und würden detaillierte, regelmäßige Updates liefern.
Diese höhere Transparenz deute darauf hin, dass die Qualität der Vermögenswerte im börsennotierten Immobiliensektor im Durchschnitt über der des breiteren Marktes liege. Diese hochwertigeren Immobilien würden Mieter tendenziell effektiver anziehen und besser binden, was zu niedrigeren Leerstandsquoten, höheren Mietsteigerungen und einem geringeren Risiko der Veralterung führe.
3. Ein solider Schutz vor Inflation.
Immobilien würden traditionell als solider Schutz vor Inflation gelten: Mietverträge sähen in der Regel Klauseln für periodische Anpassungen an die Inflation vor. Diese Anpassungen würden dafür sorgen, dass mit steigenden Lebenshaltungskosten auch die von Immobilienvermögen erzielten Mieteinnahmen steigen würden. Anders als festverzinsliche Wertpapiere, deren nominale Renditen durch Inflation stark beeinträchtigt werden könnten, habe das Einkommen aus Immobilienaktien das Potenzial, im Gleichschritt mit der Inflation oder sogar darüber hinaus zu wachsen und Anlegern so eine positive reale Rendite zu bieten. Aufgrund der strukturierten Natur der Mietverträge, der Regelmäßigkeit der Mietzahlungen und der vordefinierten Indexierungsklauseln sei diese Rendite in der Regel stetig und planbar.
4. Hohe Korrelation, größere Liquidität.
Eines der wesentlichen Hindernisse für Investitionen in traditionelle Immobilien sei die mangelnde Liquidität physischer Objekte. Kauf und Verkauf von Immobilien seien zeitaufwendig und komplex und würden zahlreiche Schritte von der Bewertung bis zum Abschluss umfassen. Zudem entstünden erhebliche Kosten. Börsennotierte Immobilieninvestments hingegen würden sich durch ihre Liquidität auszeichnen. Die Möglichkeit, Aktien von Immobiliengesellschaften so einfach zu kaufen und zu verkaufen wie jede andere Aktie, bedeute, dass Anleger ihre Positionen bei veränderten Marktbedingungen oder persönlichen Anlagezielen rasch anpassen könnten, ohne die langen Zeiträume und hohen Transaktionskosten, die mit physischen Immobilientransaktionen verbunden seien.
Historisch habe die Wertentwicklung börsennotierter Immobilieninvestments über den langfristigen Zeitraum eine signifikante Korrelation mit dem breiteren direkten Immobilienmarkt gezeigt. Diese höhere Liquidität gehe zwar mit höherer Volatilität einher, doch könnten Anleger die Renditeprofile physischer Immobilien nachbilden, ohne sich an die Illiquidität zu binden, die der Besitz konkreter Objekte mit sich bringe.
5. Attraktive Dividendenrenditen.
Ein herausragendes Merkmal von Real Estate Investment Trusts (REITs) sei ihre Fähigkeit, attraktive Dividendenrenditen zu erzielen. Dieser Vorteil ergebe sich unmittelbar daraus, dass REITs einen großen Teil ihrer Gewinne (im Durchschnitt 70%) als Dividenden ausschütten würden, was zu durchschnittlichen Renditen von rund 5,5% (Stand Oktober 2026) führe. Diese hohe Ausschüttungsquote sei besonders attraktiv für Anleger, die ein stetiges Einkommen suchen würden. Je nach steuerlicher Regelung des jeweiligen Landes könnten Anleger, die thesaurierende Fonds wählen würden, ebenfalls von steuerlicher Effizienz profitieren, da Dividenden reinvestiert und von der Quellensteuer befreit würden.
6. Professionelles Finanzmanagement.
Ein Investment in börsennotierte Immobilien biete die einzigartige Gelegenheit, sich mit Unternehmen zu befassen, die im Asset Management und im anspruchsvollen Umgang mit ihren Verbindlichkeiten überzeugen würden. Diese Expertise verschaffe Anlegern Zugang zu gut geführten Bilanzen und robusten Absicherungen gegen Zinsschwankungen. Typischerweise hätten diese Unternehmen durchschnittliche Fremdkapitalkosten von etwa 3%, deutlich niedriger als die Grenzkosten für Fremdkapital, die bei rund 4,5% (Stand Oktober 2026) lägen. Diese Diskrepanz unterstreiche die finanzielle Versiertheit börsennotierter Immobilienunternehmen, die ihr Fremdkapital effizienter einsetzen würden als Direktinvestitionen in Immobilien, bei denen höhere Beleihungsquoten (Loan-to-Value) üblich seien.
Kurz gesagt biete ein Investment in europäische börsennotierte Immobilien eine Verbindung aus Diversifikation, Qualität, Inflationsschutz, Liquidität, attraktiven Renditen und den Vorteilen professionellen Managements. Auf dem aktuellen Niveau könnte die Anlageklasse zudem einen attraktiven Einstiegspunkt bieten, da Immobilienaktien mit Abschlägen von rund 25–30% zum Net Asset Value gehandelt würden, und zusätzliche sektor- und titelspezifische Chancen könnten die Argumente für die Anlageklasse weiter stützen. (Ausgabe vom 19.11.2026)
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