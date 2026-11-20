Immobilien würden traditionell als solider Schutz vor Inflation gelten: Mietverträge sähen in der Regel Klauseln für periodische Anpassungen an die Inflation vor. Diese Anpassungen würden dafür sorgen, dass mit steigenden Lebenshaltungskosten auch die von Immobilienvermögen erzielten Mieteinnahmen steigen würden. Anders als festverzinsliche Wertpapiere, deren nominale Renditen durch Inflation stark beeinträchtigt werden könnten, habe das Einkommen aus Immobilienaktien das Potenzial, im Gleichschritt mit der Inflation oder sogar darüber hinaus zu wachsen und Anlegern so eine positive reale Rendite zu bieten. Aufgrund der strukturierten Natur der Mietverträge, der Regelmäßigkeit der Mietzahlungen und der vordefinierten Indexierungsklauseln sei diese Rendite in der Regel stetig und planbar.