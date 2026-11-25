An einem Tag, an dem Rohstoffwerte den kanadischen Markt drehen, steht ein Spezialist ganz oben: Die 5N Plus Aktie (ISIN: CA33833X1015, Handelssymbol Toronto: VNP, deutsches Handelssymbol: EMB, US-Handelssymbol: FPLSF) ist der größte S&P/TSX Composite Gewinner des Tages. Der Kurs steigt um 7,54 Prozent auf 31,93 kanadische Dollar, ein Plus von 2,24 Dollar.
5N Plus Aktie: S&P/TSX Composite Gewinner Nummer eins – Spezialmetall-Hersteller springt um 7,5 Prozent
Die 5N Plus Aktie ist mit plus 7,54 Prozent der größte S&P/TSX Composite Gewinner des Tages. Bei 31,93 kanadischen Dollar setzt der Lieferant hochreiner Metalle für Solar- und Raumfahrttechnik seine Erholung fort. Was hinter dem Kurssprung steckt und was offen bleibt.
Die Gründe für den Kursgewinn
Rohstoffe drehen den Markt: was den S&P/TSX Composite Gewinner antreibt
Eine eigene Nachricht lieferte 5N Plus nicht. Der Kurssprung fällt in einen Handelstag, an dem der Rohstoffsektor den S&P/TSX Composite vom Tagestief zurück ins Plus zog. Die Aktie hatte zuvor kräftig korrigiert: Vom 52-Wochen-Hoch bei 49,97 Dollar war sie zeitweise um mehr als 40 Prozent gefallen. Nach solchen Rückgängen reichen wenige Käufer für eine deutliche Gegenbewegung.
Erholung nach Korrektur
Noch am 20. November schloss die Aktie bei 29,16 Dollar. Seitdem geht es schrittweise aufwärts.
Rückenwind für Rohstoffwerte
Der Materialsektor war am Mittwoch die stärkste Branche in Toronto.
Strategische Metalle
Hochreine Metalle für Solarzellen, Satelliten und Medizintechnik gelten als politisch geförderte Wachstumsfelder.
Einordnung
Nischenanbieter mit Rückenwind aus dem All
5N Plus aus Montréal stellt Spezialhalbleiter und Hochleistungsmaterialien her, unter anderem auf Basis von Bismut. Abnehmer sind Hersteller von Dünnschicht-Solarmodulen und Solarzellen für Satelliten. Im dritten Quartal erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 136,4 Millionen US-Dollar und einen Gewinn von 12,4 Millionen Dollar. Die Aktie gehörte lange zu den stärksten Werten in Toronto, bevor im Herbst Gewinnmitnahmen einsetzten.
Häufige Fragen zur 5N Plus Aktie
Warum ist die 5N Plus Aktie S&P/TSX Composite Gewinner?
Die Aktie stieg um 7,54 Prozent auf 31,93 kanadische Dollar. Sie profitierte von der Erholung der Rohstoffwerte, eine Unternehmensmeldung gab es nicht.
Was stellt 5N Plus her?
Spezialhalbleiter und hochreine Metalle, unter anderem für Solarmodule und Satelliten.
Wo liegt das 52-Wochen-Hoch der 5N Plus Aktie?
Bei 49,97 kanadischen Dollar.
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