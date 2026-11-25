Warum ist die 5N Plus Aktie S&P/TSX Composite Gewinner?

Die Aktie stieg um 7,54 Prozent auf 31,93 kanadische Dollar. Sie profitierte von der Erholung der Rohstoffwerte, eine Unternehmensmeldung gab es nicht.

Was stellt 5N Plus her?

Spezialhalbleiter und hochreine Metalle, unter anderem für Solarmodule und Satelliten.

Wo liegt das 52-Wochen-Hoch der 5N Plus Aktie?

Bei 49,97 kanadischen Dollar.