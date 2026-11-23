Wachstum kostet an der Börse normalerweise einen hohen Aufschlag. Eine neue Auswertung des Datenanbieters Fiscal.ai zeigt, dass es im S&P 500 auch anders geht. Gesucht wurden alle Unternehmen, deren Umsatz nach Erwartung der Analysten in den kommenden zwei Jahren um mehr als 10 Prozent pro Jahr wächst. Sortiert wurden sie nach dem Verhältnis von Unternehmenswert zum erwarteten operativen Gewinn, kurz EV/EBIT. Die 50 günstigsten Werte kommen im Schnitt auf ein EV/EBIT von nur 11,9 – bei einem durchschnittlichen Umsatzwachstum von 22,8 Prozent pro Jahr. Die größte Überraschung steht auf Platz sechs: die Nvidia Aktie.
Die 50 billigsten Wachstumsaktien im S&P 500 – Nvidia fast so günstig wie ein Windelhersteller
Eine neue Auswertung sortiert die Wachstumswerte im S&P 500 nach ihrer Bewertung – und das Ergebnis verblüfft. Die Nvidia Aktie wächst um 50 Prozent pro Jahr und ist nach dieser Kennzahl kaum teurer als ein Windelhersteller. Ganz oben stehen Supermicro, First Solar und Western Digital. Wir zeigen, welche Schnäppchen echt sind und wo Value-Fallen lauern.
Die Kennzahl
Was EV/EBIT verrät
EV/EBIT setzt den gesamten Unternehmenswert – also Börsenwert plus Schulden minus Barmittel – ins Verhältnis zum operativen Gewinn. Ein Wert von 10 bedeutet vereinfacht: Ein Käufer des ganzen Unternehmens bekäme seinen Kaufpreis rechnerisch in zehn Jahren über den operativen Gewinn zurück. Anders als das klassische Kurs-Gewinn-Verhältnis berücksichtigt die Kennzahl auch Schulden und Kasse. Gerade bei Konzernen mit hoher Verschuldung oder großen Barreserven ist sie deshalb aussagekräftiger.
Die Top 6
Supermicro, First Solar und das Nvidia-Paradox
Auf Platz eins steht die Supermicro Aktie mit einem EV/EBIT von gerade einmal 2,6 bei erwartetem Umsatzwachstum von knapp 19 Prozent. Ein Schnäppchen? Der Markt sieht das anders. Zwischen Mitte August und Mitte November verlor die Aktie rund ein Drittel an Wert. Am 12. November brach sie um 11,3 Prozent ein, nachdem Bloomberg berichtet hatte, dass Bundesanwälte prüfen, ob Drittfirmen Supermicro-Server nach China umgeleitet haben. Dabei hatte der Serverhersteller sein Umsatzziel für das Geschäftsjahr 2027 gerade erst auf 72 bis 82 Milliarden Dollar angehoben.
Die First Solar Aktie folgt mit einem EV/EBIT von 5,2. Auch hier hat der Abschlag einen Grund: Der Solarkonzern meldete für das dritte Quartal einen Umsatzrückgang um 23 Prozent und senkte seine Prognose. Am 17. November schloss die Aktie auf dem tiefsten Stand seit einem Jahr, seit Jahresbeginn hat sie rund 41 Prozent verloren. Auf Platz drei liegt der Kupferproduzent Freeport-McMoRan, gefolgt von der Western Digital Aktie mit einem EV/EBIT von 6,6 und 34 Prozent erwartetem Wachstum. Kurios ist Platz fünf: Die Kimberly-Clark Aktie taucht mit einem EV/EBIT von 6,7 und fast 32 Prozent Wachstum auf. Hinter dem Sprung steckt allerdings kein Boom bei Windeln und Taschentüchern, sondern die Übernahme von Kenvue für 48,7 Milliarden Dollar, die Anfang November abgeschlossen wurde.
Der Star der Liste
Die Nvidia Aktie zum Discountpreis?
Die eigentliche Schlagzeile der Liste ist die Nvidia Aktie. Analysten erwarten für die kommenden zwei Jahre ein Umsatzplus von gut 50 Prozent pro Jahr – trotzdem kommt der KI-Chipkonzern nur auf ein EV/EBIT von 6,9 und ist damit kaum teurer bewertet als Kimberly-Clark mit 6,7. Nach dieser Kennzahl ist Nvidia sogar günstiger als Seagate, Dell oder Hewlett Packard Enterprise. Im dritten Quartal hatte Nvidia den Umsatz um 103 Prozent auf 115,8 Milliarden Dollar gesteigert. Der Grund für den Abschlag liegt woanders: Gründer Jensen Huang trat am 12. November zurück, und die Börsenaufsicht SEC prüft laut Medienberichten die Bilanzierung. Zum Wochenstart greifen Anleger wieder zu, die Nvidia Aktie steigt vorbörslich um 8,21 Prozent auf 135,84 Dollar.
Die Auswertung stammt vom 17. November – also noch vor dem Kurssturz um 14 Prozent am Freitag. Nach dem Rückschlag dürfte das Bewertungsniveau der Nvidia Aktie zwischenzeitlich sogar noch niedriger gelegen haben, sofern die Analysten ihre Gewinnschätzungen nicht gesenkt haben.
Die Wachstumsraketen
Wo Wachstum noch bezahlbar ist
Spannend sind auch die Werte mit den höchsten Wachstumsraten. Marvell kommt auf erwartete 65,7 Prozent Umsatzwachstum pro Jahr bei einem EV/EBIT von 15,2, Broadcom auf 64 Prozent bei 13,1. Lumentum wächst um erwartete 46,7 Prozent bei einem EV/EBIT von 11,1, Oracle um 42,1 Prozent bei 10,1. Auch Alphabet und Meta stehen mit Werten um 15 auf der Liste. Auffällig ist die Dominanz von Technologie: Speicherhersteller wie Western Digital und Seagate, Serverbauer wie Dell und Supermicro sowie Chipwerte prägen das Feld. Sie alle hängen am Ausbau der KI-Rechenzentren.
Einordnung der Redaktion: Die Liste ist ein starkes Werkzeug, um Ideen zu finden – aber kein Kaufsignal. Die günstigsten Werte sind selten zufällig günstig. Bei der Supermicro Aktie lasten Ermittlungen auf dem Kurs, bei der First Solar Aktie ein schrumpfender Umsatz, bei der Nvidia Aktie die Führungskrise und die SEC-Prüfung. Zudem beruhen alle Zahlen auf Analystenschätzungen, die sich bei einem Abschwung im KI-Sektor schnell ändern können. Wer genauer hinsieht, findet in der Liste aber auch Konzerne wie Broadcom, Oracle oder Alphabet, die hohes Wachstum zu einer im Marktvergleich moderaten Bewertung bieten. Kursziele und Schätzungen sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
FAQ
Häufige Fragen zu den günstigsten Wachstumsaktien
Welche Aktie ist laut der Auswertung die günstigste Wachstumsaktie im S&P 500?
Super Micro Computer mit einem erwarteten EV/EBIT von 2,6 und einem erwarteten Umsatzwachstum von 18,9 Prozent pro Jahr.
Wie günstig ist die Nvidia Aktie nach dieser Kennzahl?
Die Nvidia Aktie kommt auf ein erwartetes EV/EBIT von 6,9 bei einem erwarteten Umsatzwachstum von 50,1 Prozent pro Jahr. Damit liegt sie auf Platz sechs der Liste.
Welche ISIN, WKN und Handelssymbole haben die Top-Werte?
Nvidia Aktie: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD (Deutschland), US-Handelssymbol NVDA (Nasdaq).
Supermicro Aktie: ISIN US86800U3023, WKN A40MRM, Handelssymbol MS51 (Deutschland), US-Handelssymbol SMCI (Nasdaq).
First Solar Aktie: ISIN US3364331070, WKN A0LEKM, Handelssymbol F3A (Deutschland), US-Handelssymbol FSLR (Nasdaq).
Freeport-McMoRan Aktie: ISIN US35671D8570, WKN 896476, Handelssymbol FPMB (Deutschland), US-Handelssymbol FCX (NYSE).
Western Digital Aktie: ISIN US9581021055, WKN 863060, Handelssymbol WDC (Deutschland), US-Handelssymbol WDC (Nasdaq).
Kimberly-Clark Aktie: ISIN US4943681035, WKN 852112, Handelssymbol KMY (Deutschland), US-Handelssymbol KMB (Nasdaq).
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.