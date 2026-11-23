Die First Solar Aktie folgt mit einem EV/EBIT von 5,2. Auch hier hat der Abschlag einen Grund: Der Solarkonzern meldete für das dritte Quartal einen Umsatzrückgang um 23 Prozent und senkte seine Prognose. Am 17. November schloss die Aktie auf dem tiefsten Stand seit einem Jahr, seit Jahresbeginn hat sie rund 41 Prozent verloren. Auf Platz drei liegt der Kupferproduzent Freeport-McMoRan, gefolgt von der Western Digital Aktie mit einem EV/EBIT von 6,6 und 34 Prozent erwartetem Wachstum. Kurios ist Platz fünf: Die Kimberly-Clark Aktie taucht mit einem EV/EBIT von 6,7 und fast 32 Prozent Wachstum auf. Hinter dem Sprung steckt allerdings kein Boom bei Windeln und Taschentüchern, sondern die Übernahme von Kenvue für 48,7 Milliarden Dollar, die Anfang November abgeschlossen wurde.