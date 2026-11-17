Heute müssen viele Patienten alle paar Wochen Medikamente ins Auge gespritzt bekommen. Eine Gentherapie soll das Auge dauerhaft befähigen, den Wirkstoff selbst zu bilden.

Die Aktienanalyse von RBC Capital Markets setzt darauf, dass die laufenden Phase-3-Studien diesen Ansatz bestätigen.