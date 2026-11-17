Eine Spritze statt vieler: RBC-Analystin Lisa Walter bleibt bei „Outperform“ für die 4D-Molecular-Aktie und nennt ein Kursziel von 35 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 12,23 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von rund 186 Prozent. Das Biotech-Unternehmen entwickelt mit 4D-150 eine Gentherapie gegen die feuchte altersbedingte Makuladegeneration.
4D-Molecular-Aktie: RBC-Analystin Lisa Walter bleibt bei „Outperform“ – Kursziel 35 Dollar fast dreimal so hoch
RBC-Analystin Lisa Walter bleibt bei „Outperform“ für die 4D-Molecular-Aktie und nennt ein Kursziel von 35 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 12,23 US-Dollar sind das rund 186 Prozent Potenzial. Die Gentherapie 4D-150 gegen feuchte Makuladegeneration steuert auf Phase-3-Daten zu.
Steckbrief
- Unternehmen
- 4D Molecular Therapeutics, Inc.
- Handelssymbol
- FDMT (Nasdaq)
- Analystin
- Lisa Walter
- Bank
- RBC Capital Markets
- Rating
- Outperform (bestätigt)
- Kursziel
- 35 US-Dollar
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
RBC Capital Markets zur 4D-Molecular-Aktie
Gentherapie fürs Auge – Walter bleibt optimistisch
Lisa Walter sieht in 4D-150 das Potenzial, die Behandlung der feuchten Makuladegeneration zu verändern. Ihr Kursziel liegt fast beim Dreifachen des aktuellen Kurses.
Heute müssen viele Patienten alle paar Wochen Medikamente ins Auge gespritzt bekommen. Eine Gentherapie soll das Auge dauerhaft befähigen, den Wirkstoff selbst zu bilden.
Die Aktienanalyse von RBC Capital Markets setzt darauf, dass die laufenden Phase-3-Studien diesen Ansatz bestätigen.
Die Argumente von Lisa Walter
Diese Punkte prägen das Bild, auf das sich die Einschätzung von RBC-Analystin Lisa Walter stützt:
Klare Termine
Die Studie 4FRONT-1 soll in der ersten Jahreshälfte 2027 Daten liefern, 4FRONT-2 in der zweiten Jahreshälfte 2027.
Zweite Indikation
Seit dem dritten Quartal 2026 läuft zusätzlich eine Phase-3-Studie beim diabetischen Makulaödem.
Partner in Asien
Otsuka hat für die Rechte in der Region Asien-Pazifik 85 Millionen US-Dollar vorab gezahlt.
Lange Reichweite
Die Mittel reichen laut Unternehmen bis in die zweite Hälfte 2028.
Bis 2027 heißt es warten
Bis zu den ersten Phase-3-Daten vergehen noch mehrere Monate. In dieser Zeit dürfte die Aktie stark auf Nachrichten von Konkurrenten mit ähnlichen Ansätzen reagieren.
Die gesicherte Finanzierung nimmt den Druck, kurzfristig neues Kapital aufnehmen zu müssen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist RBC Capital Markets, LLC, Analystin Lisa Walter. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 35 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.rbccm.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
4D Molecular Therapeutics, Inc. (FDMT): Kaufen, Kursziel 35,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Lisa Walter, Aktienanalystin, RBC Capital Markets, LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 12:40 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 12:40 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Lisa Walter, Aktienanalystin, RBC Capital Markets, LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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