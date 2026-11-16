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4D-Molecular-Aktie: H.C.-Wainwright-Analyst Matthew Caufield bleibt bei „Buy“ – Kursziel 36 Dollar, rund dreimal so hoch

aktiencheck.de Redaktion2 Min.

H.C.-Wainwright-Analyst Matthew Caufield bleibt bei „Buy“ für die Aktie von 4D Molecular Therapeutics und nennt ein Kursziel von 36 US-Dollar. Zum Kurs von 11,83 US-Dollar sind das rund 204 Prozent Potenzial. Im Fokus steht eine Gentherapie gegen Makuladegeneration.

Ärztin hält eine MRT-Aufnahme des Gehirns
Bild: Foto: Pexels (https://www.pexels.com/photo/a-doctor-holding-an-mri-result-of-the-brain-4226219/)
Rating H.C. Wainwright (bestätigt)
Buy
Kursziel
36 $
Kurs 16.11.2026
11,83 $
Abstand zum Kursziel
+204,3 %

Steckbrief

Unternehmen
4D Molecular Therapeutics, Inc.
Handelssymbol
FDMT (Nasdaq)
Analyst
Matthew Caufield
Bank
H.C. Wainwright
Rating
Buy (bestätigt)
Kursziel
36 US-Dollar

Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026

Eine Spritze statt vieler: H.C.-Wainwright-Analyst Matthew Caufield bleibt bei „Buy“ für die 4D-Molecular-Aktie und nennt ein Kursziel von 36 US-Dollar. Zum Kurs von 11,83 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 204 Prozent. 4D Molecular entwickelt mit 4D-150 eine Gentherapie gegen die feuchte altersbedingte Makuladegeneration.

H.C. Wainwright zur 4D-Molecular-Aktie

Gentherapie fürs Auge – Caufield bleibt optimistisch

Matthew Caufield hält an seiner Kaufempfehlung fest. Sein Kursziel liegt rund beim Dreifachen des Kurses.

Die Gentherapie 4D-150 soll mit einer einzigen Behandlung wirken. Bisher müssen viele Patienten regelmäßig Spritzen ins Auge bekommen.

Zwei Phase-3-Studien laufen bereits.

Was die Einschätzung prägt

Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von H.C.-Wainwright-Analyst Matthew Caufield zu lesen ist:

  1. Klare Termine

    Die Studie 4FRONT-1 soll in der ersten Jahreshälfte 2027 Daten liefern, 4FRONT-2 in der zweiten Jahreshälfte 2027.

  2. Zweite Indikation

    Seit dem dritten Quartal 2026 läuft eine Phase-3-Studie beim diabetischen Makulaödem.

  3. Partner in Asien

    Otsuka hat für die Rechte in der Region Asien-Pazifik 85 Millionen US-Dollar vorab gezahlt.

  4. Lange Reichweite

    Die Mittel reichen laut Unternehmen bis in die zweite Hälfte 2028.

Bis 2027 heißt es warten

Die entscheidenden Phase-3-Daten kommen erst im kommenden Jahr. Bis dahin dürfte die Aktie stark schwanken.

Umsätze mit Produkten erzielt 4D Molecular noch nicht.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist H.C. Wainwright & Co., LLC, Analyst Matthew Caufield. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 36 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: hcwco.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

4D Molecular Therapeutics, Inc. (FDMT): Kaufen, Kursziel 36,00 USD.

Quelle
Empfehlung von Matthew Caufield, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 16:32 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 16:32 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: Matthew Caufield, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC.

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.