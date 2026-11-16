Eine Spritze statt vieler: H.C.-Wainwright-Analyst Matthew Caufield bleibt bei „Buy“ für die 4D-Molecular-Aktie und nennt ein Kursziel von 36 US-Dollar. Zum Kurs von 11,83 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 204 Prozent. 4D Molecular entwickelt mit 4D-150 eine Gentherapie gegen die feuchte altersbedingte Makuladegeneration.
4D-Molecular-Aktie: H.C.-Wainwright-Analyst Matthew Caufield bleibt bei „Buy“ – Kursziel 36 Dollar, rund dreimal so hoch
H.C.-Wainwright-Analyst Matthew Caufield bleibt bei „Buy“ für die Aktie von 4D Molecular Therapeutics und nennt ein Kursziel von 36 US-Dollar. Zum Kurs von 11,83 US-Dollar sind das rund 204 Prozent Potenzial. Im Fokus steht eine Gentherapie gegen Makuladegeneration.
Steckbrief
- Unternehmen
- 4D Molecular Therapeutics, Inc.
- Handelssymbol
- FDMT (Nasdaq)
- Analyst
- Matthew Caufield
- Bank
- H.C. Wainwright
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 36 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
H.C. Wainwright zur 4D-Molecular-Aktie
Gentherapie fürs Auge – Caufield bleibt optimistisch
Matthew Caufield hält an seiner Kaufempfehlung fest. Sein Kursziel liegt rund beim Dreifachen des Kurses.
Die Gentherapie 4D-150 soll mit einer einzigen Behandlung wirken. Bisher müssen viele Patienten regelmäßig Spritzen ins Auge bekommen.
Zwei Phase-3-Studien laufen bereits.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von H.C.-Wainwright-Analyst Matthew Caufield zu lesen ist:
Klare Termine
Die Studie 4FRONT-1 soll in der ersten Jahreshälfte 2027 Daten liefern, 4FRONT-2 in der zweiten Jahreshälfte 2027.
Zweite Indikation
Seit dem dritten Quartal 2026 läuft eine Phase-3-Studie beim diabetischen Makulaödem.
Partner in Asien
Otsuka hat für die Rechte in der Region Asien-Pazifik 85 Millionen US-Dollar vorab gezahlt.
Lange Reichweite
Die Mittel reichen laut Unternehmen bis in die zweite Hälfte 2028.
Bis 2027 heißt es warten
Die entscheidenden Phase-3-Daten kommen erst im kommenden Jahr. Bis dahin dürfte die Aktie stark schwanken.
Umsätze mit Produkten erzielt 4D Molecular noch nicht.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist H.C. Wainwright & Co., LLC, Analyst Matthew Caufield. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 36 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: hcwco.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
4D Molecular Therapeutics, Inc. (FDMT): Kaufen, Kursziel 36,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Matthew Caufield, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:32 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:32 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Matthew Caufield, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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