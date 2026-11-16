Fortschritte beim Umbau: Wells-Fargo-Analyst Stephen Tusa bleibt bei „Equal Weight“ für die 3M-Aktie und hebt das Kursziel von 195 auf 205 US-Dollar. Zum Kurs von 183,87 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 11 Prozent. 3M stellt Klebstoffe, Schutzausrüstung, Filter und Materialien für Elektronik her.
3M-Aktie: Wells-Fargo-Analyst Stephen Tusa bleibt bei „Equal Weight“ – Kursziel steigt auf 205 Dollar
Wells-Fargo-Analyst Stephen Tusa bleibt bei „Equal Weight“ für die Aktie von 3M und hebt das Kursziel von 195 auf 205 US-Dollar. Zum Kurs von 183,87 US-Dollar sind das rund 11 Prozent Potenzial. Der Industriekonzern hat seine Gewinnprognose angehoben.
Steckbrief
- Unternehmen
- 3M Company
- Handelssymbol
- MMM (NYSE)
- Analyst
- Stephen Tusa
- Bank
- Wells Fargo
- Rating
- Equal Weight (bestätigt)
- Kursziel
- 205 US-Dollar (zuvor 195 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Wells Fargo zur 3M-Aktie
Prognose erhöht – Tusa bleibt neutral
Stephen Tusa hebt sein Kursziel an, bleibt aber bei seiner neutralen Haltung.
Im dritten Quartal wuchs der bereinigte Umsatz organisch um 3,3 Prozent auf 6,6 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 12 Prozent auf 2,50 US-Dollar.
Für 2026 erwartet 3M nun einen bereinigten Gewinn von 9,10 bis 9,15 US-Dollar je Aktie.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Wells-Fargo-Analyst Stephen Tusa zu lesen ist:
Höhere Marge
Die bereinigte operative Marge stieg um 1,1 Prozentpunkte auf 26,2 Prozent.
Bessere Aufträge
Die Auftragseingänge wuchsen im hohen einstelligen Prozentbereich, getrieben von Industrie, Rechenzentren und Luftfahrt.
Viele Neuheiten
3M brachte im Quartal 87 neue Produkte auf den Markt, 24 Prozent mehr als vor einem Jahr.
Rückflüsse an Aktionäre
In den ersten neun Monaten gab 3M 4,4 Milliarden US-Dollar über Dividenden und Rückkäufe zurück.
Wachstum noch verhalten
Unter Konzernchef William Brown kommt der Umbau voran. Das organische Wachstum bleibt aber moderat, die Elektronik für Verbraucher schwächelt.
Für das Gesamtjahr peilt 3M mehr als 3,5 Prozent organisches Wachstum an.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Wells Fargo Securities, LLC, Analyst Stephen Tusa. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Equal Weight“ und das Kursziel von 205 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.wellsfargo.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
3M Company (MMM): Halten, Kursziel 205,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Stephen Tusa, Aktienanalyst, Wells Fargo Securities, LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:35 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:35 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Stephen Tusa, Aktienanalyst, Wells Fargo Securities, LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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