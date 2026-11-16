3M-Aktie: Wells-Fargo-Analyst Stephen Tusa bleibt bei „Equal Weight“ – Kursziel steigt auf 205 Dollar

Im dritten Quartal wuchs der bereinigte Umsatz organisch um 3,3 Prozent auf 6,6 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 12 Prozent auf 2,50 US-Dollar.

Für 2026 erwartet 3M nun einen bereinigten Gewinn von 9,10 bis 9,15 US-Dollar je Aktie.