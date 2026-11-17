Die 3M-Aktienanalyse von Wells Fargo vom 16. November 2026 liefert eine interessante Kombination aus gestiegenen Erwartungen und unveränderter Zurückhaltung. Analyst Stephen Tusa erhöht das Kursziel von 195 auf 205 USD und bestätigt das Rating "equal weight". Die jüngsten Geschäftszahlen zeigen, dass 3M auf dem Weg zu einer verbesserten operativen Verfassung ist. Ein bereinigtes organisches Umsatzwachstum von 3,3 Prozent, eine operative Marge von 26,2 Prozent auf bereinigter Basis und ein um 12 Prozent gestiegenes bereinigtes Ergebnis je Aktie unterstreichen die Fortschritte. Hinzu kommt die angehobene Gewinnprognose für 2026. Gleichzeitig bleiben konjunkturelle Unsicherheiten, rechtliche Verpflichtungen und die Herausforderungen des Konzernumbaus bestehen. Das Kursziel 205 USD von Wells Fargo entspricht gegenüber dem aktuellen Börsenkurs einem rechnerischen Potenzial von rund 13,2 Prozent. Für Anleger lautet die entscheidende Frage deshalb, ob 3M seine verbesserte Profitabilität dauerhaft sichern und das Wachstum weiter beschleunigen kann. Der Industriekonzern hat wichtige Fortschritte erzielt, doch die Bestätigung des Ratings "equal weight" zeigt, dass Stephen Tusa weiterhin Gründe für eine vorsichtige Bewertung sieht.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 17. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.