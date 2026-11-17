Die Aktie von 3M Company (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Ticker-Symbol: MMM, NYSE-Symbol: MMM) rückt erneut in den Fokus der Wall Street. Der amerikanische Industriekonzern liefert steigende Gewinnmargen, verbessert seine Profitabilität und hebt seine Jahresprognose an. Doch ausgerechnet in dieser Phase bleibt einer der bekannten Industrieanalysten vorsichtig. Stephen Tusa von Wells Fargo erhöht in seiner aktuellen Aktienanalyse vom 16. November 2026 das Kursziel von 195 auf 205 USD, bestätigt jedoch das Rating "equal weight". Bei einem aktuellen NYSE-Kurs von 181,13 USD und einem Tagesminus von 0,3 Prozent ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 13,2 Prozent. Die entscheidende Frage für Anleger lautet: Ist die Neuausrichtung von 3M bereits weit genug fortgeschritten, um eine dauerhaft höhere Bewertung zu rechtfertigen, oder sind die operativen Fortschritte im Aktienkurs schon weitgehend berücksichtigt?
3M Aktie: Warum der Industriegigant wieder spannend wird
Kursziel angehoben, Kaufempfehlung
Wells Fargo: Kursziel 205 USD – aber keine neue Kaufempfehlung
Die Aktienanalyse von Wells Fargo enthält zwei wichtige Botschaften. Erstens erhöht Analyst Stephen Tusa das Kursziel für 3M um 10 USD beziehungsweise rund 5,1 Prozent auf 205 USD. Zweitens bleibt das Rating "equal weight" unverändert. Die Kurszielanhebung ist damit ausdrücklich nicht mit einer Hochstufung der Aktie gleichzusetzen. Stephen Tusa signalisiert eine verbesserte Bewertungsperspektive, erwartet aber weiterhin keine klare Überlegenheit gegenüber dem relevanten Vergleichsmarkt. Vom aktuellen Börsenkurs bei 181,13 USD bis zum Kursziel 205 USD beträgt der Abstand 23,87 USD. Das entspricht einem rechnerischen Potenzial von 13,2 Prozent. Für Anleger ist diese Kombination interessant: Wells Fargo erkennt einen höheren möglichen Unternehmenswert, bleibt bei der Anlageempfehlung aber zurückhaltend. Die öffentlich zugänglichen Informationen zur Studie bestätigen Kursziel, Rating und Analystenname. Eine ausführliche Begründung aus dem vollständigen Originalbericht liegt öffentlich nicht vor. Die nachfolgende Betrachtung der Geschäftsentwicklung ist deshalb als ergänzende redaktionelle Analyse zu verstehen.
3M überrascht mit starken Quartalszahlen
Die jüngsten Geschäftszahlen liefern wichtige Argumente für eine positivere Betrachtung der 3M-Aktie. Im dritten Quartal 2026 erzielte der Konzern einen ausgewiesenen Umsatz von 6,6 Milliarden USD. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Wachstum von 1,0 Prozent. Aussagekräftiger ist allerdings die bereinigte Entwicklung: Auf vergleichbarer Basis stieg der Umsatz um 4,2 Prozent, während das bereinigte organische Wachstum 3,3 Prozent erreichte. Besonders bemerkenswert ist die Verbesserung der Profitabilität. Die ausgewiesene operative Marge erhöhte sich um 150 Basispunkte auf 23,7 Prozent. Die bereinigte operative Marge erreichte auf der neuen Berechnungsbasis sogar 26,2 Prozent und verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um 110 Basispunkte. Diese Zahlen zeigen, dass 3M nicht ausschließlich auf steigende Umsätze angewiesen ist, um seine Ertragskraft auszubauen. Effizienzsteigerungen und eine konsequentere Kostensteuerung spielen eine zunehmend wichtige Rolle.
Gewinnsprung um 70 Prozent: Wie nachhaltig ist die Entwicklung?
Besonders auffällig ist die Entwicklung des Ergebnisses je Aktie. Im dritten Quartal 2026 meldete 3M einen ausgewiesenen Gewinn je Aktie von 2,63 USD. Das entspricht einem Anstieg von 70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Allerdings sollten Anleger diesen beeindruckenden Wert nicht isoliert betrachten, weil ausgewiesene Ergebnisse auch durch Sondereffekte und Veränderungen der Vergleichsbasis beeinflusst werden können. Das bereinigte Ergebnis je Aktie erreichte 2,50 USD und lag damit 12 Prozent über dem Vorjahreswert. Dieser Anstieg ist für die Beurteilung der laufenden operativen Entwicklung besonders relevant. Die Zahlen zeigen, dass der Konzern seine Profitabilität verbessert. Für die Bewertung der 3M-Aktie ist jedoch entscheidend, ob sich dieses Wachstum auch in den kommenden Quartalen fortsetzt. Die Kurszielanhebung von Wells Fargo auf 205 USD fällt in eine Phase, in der 3M operative Fortschritte nachweisen kann. Ob Stephen Tusa diese Entwicklung in seiner Originalstudie als ausschlaggebenden Faktor bezeichnet, lässt sich anhand der öffentlich verfügbaren Zusammenfassung allerdings nicht belegen.
3M hebt die Gewinnprognose für 2026 an
Ein weiterer positiver Faktor ist der verbesserte Ausblick des Managements. Nach den Ergebnissen des dritten Quartals erhöhte 3M seine Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie im Geschäftsjahr 2026 auf 9,10 bis 9,15 USD. Gleichzeitig erwartet das Unternehmen ein bereinigtes Umsatzwachstum von mehr als 4,5 Prozent und ein bereinigtes organisches Wachstum von mehr als 3,5 Prozent. Diese Prognosen verdeutlichen, dass die Konzernführung weiterhin mit einer soliden operativen Entwicklung rechnet. Besonders wichtig ist dabei die Fähigkeit, das Umsatzwachstum in steigende Gewinne umzuwandeln. Eine höhere Gewinnprognose kann grundsätzlich dazu beitragen, die Bewertung einer Aktie zu unterstützen. Allerdings müssen die Erwartungen auch tatsächlich erfüllt werden. Für Anleger, die das Kursziel 205 USD von Wells Fargo als Orientierung verwenden, bleibt deshalb die Entwicklung des Gewinns je Aktie eine zentrale Kennzahl. Das Rating "equal weight" zeigt zugleich, dass Stephen Tusa trotz der verbesserten Perspektiven an seiner neutralen Einschätzung festhält.
CEO William Brown treibt den Konzernumbau voran
Ein wesentlicher Faktor für die wirtschaftliche Entwicklung von 3M ist die laufende Transformation des Unternehmens. Unter Vorstandschef William Brown arbeitet der Industriekonzern daran, seine Produktivität zu erhöhen, die organisatorischen Strukturen zu verbessern und die Innovationskraft zu stärken. Das Management verweist auf Fortschritte bei der strukturellen Neuausrichtung sowie auf eine verbesserte Pipeline differenzierter Technologien. Für 3M ist dieser Umbau besonders wichtig, weil der Konzern über ein breites Portfolio industrieller Produkte verfügt und seine Wettbewerbsfähigkeit in unterschiedlichen Märkten behaupten muss. Effizientere Abläufe können die Kosten reduzieren und gleichzeitig die Profitabilität steigern. Eine stärkere Innovationspipeline wiederum kann dazu beitragen, Produkte mit attraktiveren Margen auf den Markt zu bringen. Allerdings ist ein Konzernumbau kein Selbstläufer. Veränderungen in Produktion, Organisation und Vertrieb benötigen Zeit und können zusätzliche Kosten verursachen. Für die 3M-Aktie wird entscheidend sein, ob die bereits sichtbaren Verbesserungen langfristig Bestand haben.
Rekordverdächtige Margen: Das stärkste Argument für die 3M-Aktie?
Die bereinigte operative Marge von 26,2 Prozent im dritten Quartal ist eine bemerkenswerte Kennzahl. Sie verdeutlicht, dass 3M einen erheblichen Anteil seiner Umsätze in operatives Ergebnis umwandeln kann. Gerade bei einem diversifizierten Industriekonzern ist eine solche Profitabilität wirtschaftlich bedeutsam. Steigende Margen können zusätzliche finanzielle Spielräume schaffen, etwa für Investitionen, Forschung, Schuldenabbau oder Ausschüttungen an Aktionäre. Allerdings sollte berücksichtigt werden, dass 3M seine Berechnungsgrundlage für bestimmte bereinigte Kennzahlen angepasst hat. Die neue Darstellung behandelt die Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte als Sondereffekt. Dadurch liegt die bereinigte operative Marge im dritten Quartal um etwa 40 Basispunkte höher, als sie auf der bisherigen Grundlage ausgefallen wäre. Die Vorjahreswerte wurden für den Vergleich entsprechend angepasst. Für Anleger ist deshalb wichtig, die Entwicklung auf einer einheitlichen Berechnungsbasis zu betrachten. Die Verbesserung gegenüber dem Vorjahr bleibt dennoch ein positives operatives Signal.
Cashflow: Wie viel Geld verdient 3M tatsächlich?
Neben Umsatz und Gewinn spielt der Mittelzufluss eine entscheidende Rolle. Im dritten Quartal 2026 erzielte 3M einen operativen Cashflow von rund 0,5 Milliarden USD. Der bereinigte Free Cashflow belief sich auf 1,2 Milliarden USD. Für das Gesamtjahr 2026 erwartet das Unternehmen einen bereinigten operativen Cashflow von ungefähr 5,9 Milliarden USD und einen bereinigten Free Cashflow von rund 4,8 Milliarden USD. Diese Prognosen verdeutlichen, welche finanziellen Mittel der Konzern bei erfolgreicher Umsetzung seiner Geschäftsziele erwirtschaften könnte. Ein hoher Free Cashflow ist für Anleger besonders interessant, weil er die Finanzierung von Investitionen, Dividenden und Aktienrückkäufen unterstützen kann. Allerdings unterscheiden sich bereinigte Kennzahlen von den nach allgemeinen Rechnungslegungsstandards ausgewiesenen Größen. Sie sollten deshalb stets im Zusammenhang mit den zugrunde liegenden Anpassungen betrachtet werden. Für die langfristige Entwicklung der 3M-Aktie ist entscheidend, ob sich die operative Ertragskraft nachhaltig in tatsächlich verfügbaren Zahlungsmitteln niederschlägt.
Dividenden und Aktienrückkäufe: 3M belohnt seine Aktionäre
3M gehört zu den traditionsreichen amerikanischen Industriekonzernen, bei denen Ausschüttungen an Aktionäre eine wichtige Rolle spielen. Im dritten Quartal 2026 führte das Unternehmen seinen Anteilseignern insgesamt rund 600 Millionen USD durch Dividenden und Aktienrückkäufe zu. Solche Kapitalrückflüsse können die Attraktivität einer Aktie erhöhen, insbesondere für langfristig orientierte Anleger. Dividenden ermöglichen regelmäßige Ausschüttungen, während Aktienrückkäufe bei wirtschaftlich sinnvoller Umsetzung den Gewinn je verbleibender Aktie unterstützen können. Allerdings sollten Ausschüttungen nicht isoliert betrachtet werden. Entscheidend ist, ob sie aus nachhaltig erwirtschafteten Mitteln finanziert werden können und ausreichend Kapital für Investitionen und die Bewältigung möglicher Risiken verbleibt. Die prognostizierte Cashflow-Entwicklung für 2026 liefert grundsätzlich eine wichtige Grundlage für die Kapitalallokation. Für die Bewertung des Kursziels 205 USD von Wells Fargo sind daher nicht nur die aktuellen Gewinne, sondern auch deren langfristige Verwendung von Bedeutung.
Die größten Risiken: Konjunktur, Wettbewerb und Altlasten
Trotz der operativen Fortschritte bleibt die 3M-Aktie mit erheblichen Risiken verbunden. Der Industriekonzern ist in zahlreichen wirtschaftlichen Bereichen aktiv und damit von der allgemeinen Konjunkturentwicklung abhängig. Eine schwächere Nachfrage aus Industrie, Bauwirtschaft oder anderen Endmärkten könnte das Umsatzwachstum beeinträchtigen. Gleichzeitig können steigende Rohstoffpreise, höhere Lohnkosten und intensiver Wettbewerb die Margen belasten. Hinzu kommen rechtliche und regulatorische Herausforderungen, insbesondere im Zusammenhang mit PFAS-Chemikalien und früheren Produktverantwortlichkeiten. Solche Verpflichtungen können erhebliche finanzielle Auswirkungen haben und die langfristige Kapitalplanung erschweren. Auch der Konzernumbau birgt Risiken, falls erwartete Effizienzsteigerungen später oder in geringerem Umfang eintreten als geplant. Das Rating "equal weight" von Wells Fargo sollte deshalb nicht als Signal verstanden werden, dass sämtliche Unsicherheiten bereits überwunden sind. Die neutralere Bewertung von Stephen Tusa steht einer uneingeschränkten Kaufempfehlung weiterhin entgegen.
Andere Analysten sind deutlich optimistischer
Ein Blick auf weitere Analysteneinschätzungen zeigt, dass die Meinungen zur 3M-Aktie auseinandergehen. Goldman Sachs erhöhte Anfang November das Kursziel von 200 auf 225 USD und bestätigte die Kaufempfehlung. Auch JPMorgan hob sein Kursziel von 191 auf 210 USD an und blieb bei einer positiven Einstufung. UBS nannte zuletzt ein Kursziel von 230 USD. Deutlich zurückhaltender zeigte sich Bernstein Research mit einem Kursziel von 197 USD und einer neutralen Einschätzung. Wells Fargo positioniert sich mit dem Kursziel 205 USD zwischen diesen Bewertungen. Analyst Stephen Tusa sieht damit zwar rechnerisches Aufwärtspotenzial, bestätigt aber ausdrücklich das Rating "equal weight". Die unterschiedlichen Kursziele verdeutlichen, wie stark die Bewertung des Unternehmens von den Erwartungen an Umsatzwachstum, Margenentwicklung und mögliche Risiken abhängt. Für Anleger sind deshalb nicht allein die Zielkurse entscheidend, sondern auch die Annahmen, auf denen die jeweiligen Prognosen beruhen.
3M-Aktie bei 181,13 USD: Ist das Chance-Risiko-Verhältnis attraktiv?
Beim aktuellen NYSE-Kurs von 181,13 USD und einem Tagesminus von 0,3 Prozent ergibt sich gegenüber dem Kursziel 205 USD von Wells Fargo ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 13,2 Prozent. Die Aktie müsste damit um 23,87 USD steigen, um die Bewertungserwartung von Stephen Tusa zu erreichen. Ein solches Potenzial kann für langfristige Anleger interessant sein. Allerdings ist es kein außergewöhnlich großer Sicherheitspuffer, wenn man die konjunkturellen, rechtlichen und operativen Risiken berücksichtigt. Genau deshalb ist die Unterscheidung zwischen einem höheren Kursziel und einer tatsächlichen Kaufempfehlung wichtig. Wells Fargo erhöht zwar seine Bewertungserwartung, bleibt aber beim Rating "equal weight". Die 3M-Aktie könnte von einer Fortsetzung der Margenverbesserung, einer stabilen Nachfrage und höheren Gewinnen profitieren. Umgekehrt drohen Rückschläge, wenn die Konjunktur schwächer verläuft oder zusätzliche Belastungen entstehen. Anleger sollten deshalb nicht ausschließlich auf die Differenz zum Analystenkursziel achten.
Fazit: Wells Fargo sieht Fortschritte – bleibt bei 3M aber vorsichtig
Die 3M-Aktienanalyse von Wells Fargo vom 16. November 2026 liefert eine interessante Kombination aus gestiegenen Erwartungen und unveränderter Zurückhaltung. Analyst Stephen Tusa erhöht das Kursziel von 195 auf 205 USD und bestätigt das Rating "equal weight". Die jüngsten Geschäftszahlen zeigen, dass 3M auf dem Weg zu einer verbesserten operativen Verfassung ist. Ein bereinigtes organisches Umsatzwachstum von 3,3 Prozent, eine operative Marge von 26,2 Prozent auf bereinigter Basis und ein um 12 Prozent gestiegenes bereinigtes Ergebnis je Aktie unterstreichen die Fortschritte. Hinzu kommt die angehobene Gewinnprognose für 2026. Gleichzeitig bleiben konjunkturelle Unsicherheiten, rechtliche Verpflichtungen und die Herausforderungen des Konzernumbaus bestehen. Das Kursziel 205 USD von Wells Fargo entspricht gegenüber dem aktuellen Börsenkurs einem rechnerischen Potenzial von rund 13,2 Prozent. Für Anleger lautet die entscheidende Frage deshalb, ob 3M seine verbesserte Profitabilität dauerhaft sichern und das Wachstum weiter beschleunigen kann. Der Industriekonzern hat wichtige Fortschritte erzielt, doch die Bestätigung des Ratings "equal weight" zeigt, dass Stephen Tusa weiterhin Gründe für eine vorsichtige Bewertung sieht.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 17. November 2026
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