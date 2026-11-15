Auf den ersten Blick ist 3M ein Verlierer der Woche. Auf den zweiten Blick ist das Bild deutlich freundlicher. Die 3M-Aktie verlor 0,80 Prozent auf 183,66 Dollar und gehört damit zu den Dow Jones Verlierern. Doch am Freitag wurde sie ex Dividende gehandelt: 0,78 Dollar je Aktie wurden vom Kurs abgezogen – mehr als die Hälfte des Wochenverlusts. Auf Monatssicht steht weiterhin ein Plus von fast 13 Prozent, angetrieben vom Einstieg ins Geschäft mit KI-Rechenzentren. Unsere 3M-Aktie Prognose zeigt, ob der Rücksetzer nur eine Atempause ist.
3M Aktie Prognose: Dow Jones Verlierer trotz KI-Fantasie – nur eine Atempause im Aufwärtstrend?
Die 3M-Aktie gehört zu den Dow Jones Verlierern der Woche: minus 0,80 Prozent – wobei ein großer Teil davon auf den Dividendenabschlag am Freitag entfällt. Auf Monatssicht steht weiterhin ein Plus von fast 13 Prozent, getragen vom Amazon-Deal für Rechenzentren. Unsere 3M-Aktie Prognose zeigt, was die 3M Chartanalyse unter der 190-Dollar-Marke signalisiert und ob der Umbau zum KI-Zulieferer die Bewertung trägt.
Steckbrief
- Unternehmen
- 3M Company
- Ticker
- MMM (NYSE)
- Kurs
- 183,66 Dollar
- Wochenspanne (Schluss)
- 183,66 bis 189,37 Dollar
- Performance 1 Monat
- plus 12,83 Prozent
- Performance 1 Jahr
- plus 7,64 Prozent
- Performance 5 Jahre
- plus 18,37 Prozent
- KGV 2026 (Prognose)
- rund 20
Stand: 13.11.2026, NYSE-Schluss 13.11.2026; Wochenspanne auf Schlusskursbasis; KGV eigene Rechnung auf Basis der Unternehmensprognose
Die Woche
Starker Start, schwacher Schluss: die Woche der 3M-Aktie
Die 3M-Aktie folgte in dieser Woche dem Muster vieler Industriewerte: Rückenwind am Montag, Zinsdruck zum Wochenende.
Montag – Industrie-Rally. Industriewerte waren im S&P 500 mit einem Plus von 3,82 Prozent der stärkste Sektor. Die 3M-Aktie legte um 1,88 Prozent auf 188,63 Dollar zu.
Dienstag und Mittwoch – Stillstand nahe 190. Am Dienstag erreichte die Aktie mit 189,37 Dollar den höchsten Schlusskurs der Woche, am Mittwoch gab sie leicht auf 188,88 Dollar nach. Die Marke von 190 Dollar wurde nicht überwunden.
Donnerstag – Zinsen und Energie. Hohe Anleiherenditen um 5 Prozent und der Sprung des Ölpreises belasteten Industriewerte. 3M verlor 1,40 Prozent auf 186,24 Dollar. Höhere Ölpreise verteuern viele Vorprodukte des Konzerns.
Freitag – Dividendenabschlag. Die Aktie wurde ex Dividende gehandelt, Aktionäre erhalten 0,78 Dollar je Aktie. Das Minus von 0,97 Prozent auf 183,66 Dollar fällt bereinigt um die Dividende deutlich kleiner aus. Zuletzt hatte 3M mit einem milliardenschweren Vergleich im Streit um PFAS-Chemikalien für mehr Klarheit gesorgt.
Wir haben ein weiteres starkes Quartal abgeliefert, mit zweistelligem Gewinnwachstum je Aktie.
Kurzfristige Prognose
3M Chartanalyse: die 190-Dollar-Marke als Deckel
Die 3M Chartanalyse zeigt einen intakten Aufwärtstrend seit Oktober – und eine Aktie, die an der 190-Dollar-Marke eine Pause einlegt.
Vor einem Monat notierte die Aktie noch bei rund 163 Dollar. Mit dem Amazon-Deal und den Quartalszahlen sprang sie am 20. Oktober auf gut 171 Dollar und stieg in den Wochen danach zeitweise über 190 Dollar. Diese Marke hat sich als Deckel erwiesen – auch in dieser Woche scheiterte die Aktie knapp darunter. Der Rücksetzer auf 183,66 Dollar bewegt sich im Rahmen einer normalen Konsolidierung. Die nächste Unterstützung liegt um 180 Dollar, darunter folgt das Ausbruchsniveau nach den Zahlen um 171 Dollar. Auf der Oberseite ist die Zone um 189 bis 190 Dollar die entscheidende Hürde. Kurzfristig dürften die Nvidia-Zahlen am 17. November auch die Stimmung für Rechenzentrums-Zulieferer wie 3M beeinflussen.
Szenario 1: Ausbruch über 190 Dollar
Bestätigen die Nvidia-Zahlen den anhaltenden Ausbau der Rechenzentren und beruhigen sich die Zinsen, könnte die 3M-Aktie die 190-Dollar-Marke überwinden. Aus Sicht der Charttechnik rückt dann die Zone um 200 Dollar in den Blick.
Szenario 2: Konsolidierung zwischen 180 und 190 Dollar
Nach dem kräftigen Monatsplus wäre eine längere Pause nicht ungewöhnlich. Neue Impulse dürfte erst der Ausblick auf 2027 im Januar liefern.
Szenario 3: Rückfall unter 180 Dollar
Steigende Zinsen, ein höherer Ölpreis oder neue Belastungen aus PFAS-Verfahren könnten die Aktie unter 180 Dollar drücken. Dann rückt das Ausbruchsniveau um 171 Dollar in den Blick.
Mittel- bis langfristige Prognose
Vom Sanierungsfall zum KI-Zulieferer: das fundamentale Bild der 3M-Aktie
Für die mittel- bis langfristige 3M Aktienprognose zählt, ob das Rechenzentrumsgeschäft schnell genug wächst.
Im dritten Quartal setzte 3M 6,6 Milliarden Dollar um, organisch 3,3 Prozent mehr. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 12 Prozent auf 2,50 Dollar, die bereinigte operative Marge auf 26,2 Prozent. Für 2026 hob 3M die Prognose auf 9,10 bis 9,15 Dollar je Aktie an. Der wichtigste Zukunftstreiber: 3M liefert Amazon künftig Glasfaser-Steckverbindungen und weitere Produkte für Rechenzentren. Im Gegenzug erhielt Amazon Optionsscheine auf bis zu 3,16 Millionen 3M-Aktien, die größtenteils erst fällig werden, wenn Amazon über sieben Jahre für 6 Milliarden Dollar bei 3M einkauft. Zum Vergleich: In diesem Jahr erwartet 3M rund 700 Millionen Dollar Umsatz mit Rechenzentren. Mit einem KGV von rund 20 ist die Aktie nach der Rally nicht mehr billig.
Aufträge ziehen an
Der Auftragseingang wuchs im dritten Quartal hoch einstellig, der Auftragsbestand lag deutlich über dem Vorjahr.
Aktionärsrendite
In den ersten neun Monaten gab 3M 4,4 Milliarden Dollar an die Aktionäre zurück, davon 3,2 Milliarden Dollar über Rückkäufe.
Altlasten bleiben
Rechtsstreitigkeiten rund um PFAS sind nicht vollständig ausgestanden. Autoindustrie, Elektronik und Konsum bleiben schwach.
3M-Aktie: Kursziele ausgewählter Analysten
Dollar
Schlusskurs 13. November 2026: 183,66 Dollar (NYSE). Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: MarketBeat, Benzinga; Stand November 2026
Daten als Tabelle
|Analyst
|Dollar
|UBS
|230
|Goldman Sachs
|225
|JPMorgan
|210
|Bernstein
|197
|Wells Fargo
|195
|Durchschnitt (MarketBeat)
|190
|Citigroup
|188
|Jefferies
|186
|Schlusskurs 13. November
|183,66
|RBC Capital
|135
Die Analysten sind gespalten. UBS sieht 230 Dollar, Goldman Sachs 225 Dollar, JPMorgan 210 Dollar. Am skeptischsten ist RBC mit 135 Dollar und einer Verkaufsempfehlung. Das durchschnittliche Kursziel liegt laut MarketBeat bei rund 190 Dollar und damit nur leicht über dem Kurs. Alle Werte sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion. Für die mittel- bis langfristige 3M Aktienprognose heißt das: Der Umbau ist gelungen, die Margen steigen, und das Rechenzentrumsgeschäft bietet echtes Wachstumspotenzial. Weitere Kursgewinne setzen voraus, dass dieses Potenzial auch in den Umsatzzahlen sichtbar wird.
Die 3M-Aktie auf einen Blick
3M Company (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, Symbol: MMM) – 183,66 US-Dollar (NYSE-Schluss, 13. November 2026)
Wochenminus: 0,80 Prozent, Platz 6 der Dow Jones Verlierer, davon 0,78 Dollar Dividendenabschlag
Chartmarken: Unterstützung 180 und 171 Dollar, Widerstand 189 bis 190 und 200 Dollar
Q3 2026: Umsatz 6,6 Mrd. Dollar, bereinigter Gewinn je Aktie 2,50 Dollar
Prognose 2026: bereinigter Gewinn je Aktie 9,10 bis 9,15 Dollar
Analystenziele: 135 Dollar (RBC) bis 230 Dollar (UBS), Durchschnitt rund 190 Dollar
Häufige Fragen zur 3M-Aktie Prognose
Warum gehört 3M zu den Dow Jones Verlierern der Woche?
Hohe Zinsen und der steigende Ölpreis belasteten Industriewerte, zudem wurde die Aktie am Freitag ex Dividende gehandelt. Der Abschlag von 0,78 Dollar macht mehr als die Hälfte des Wochenminus von 0,80 Prozent aus.
Wie lautet die kurzfristige 3M Aktienprognose?
Die Zone um 190 Dollar ist die entscheidende Hürde, die Zone um 180 Dollar die erste Unterstützung. Solange sie hält, bleibt der Aufwärtstrend intakt.
Was sagt die 3M Chartanalyse?
Seit den Quartalszahlen und dem Amazon-Deal im Oktober befindet sich die Aktie in einem Aufwärtstrend, scheitert aber derzeit an der 190-Dollar-Marke.
Was hat 3M mit KI zu tun?
3M liefert Amazon Glasfaser-Steckverbindungen und weitere Produkte für Rechenzentren. Amazon erhielt dafür Optionsscheine auf 3M-Aktien.
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