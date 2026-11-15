3M Aktie Prognose: Dow Jones Verlierer trotz KI-Fantasie – nur eine Atempause im Aufwärtstrend?

Montag – Industrie-Rally. Industriewerte waren im S&P 500 mit einem Plus von 3,82 Prozent der stärkste Sektor. Die 3M-Aktie legte um 1,88 Prozent auf 188,63 Dollar zu.

Dienstag und Mittwoch – Stillstand nahe 190. Am Dienstag erreichte die Aktie mit 189,37 Dollar den höchsten Schlusskurs der Woche, am Mittwoch gab sie leicht auf 188,88 Dollar nach. Die Marke von 190 Dollar wurde nicht überwunden.

Donnerstag – Zinsen und Energie. Hohe Anleiherenditen um 5 Prozent und der Sprung des Ölpreises belasteten Industriewerte. 3M verlor 1,40 Prozent auf 186,24 Dollar. Höhere Ölpreise verteuern viele Vorprodukte des Konzerns.

Freitag – Dividendenabschlag. Die Aktie wurde ex Dividende gehandelt, Aktionäre erhalten 0,78 Dollar je Aktie. Das Minus von 0,97 Prozent auf 183,66 Dollar fällt bereinigt um die Dividende deutlich kleiner aus. Zuletzt hatte 3M mit einem milliardenschweren Vergleich im Streit um PFAS-Chemikalien für mehr Klarheit gesorgt.