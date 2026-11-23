3M Aktie: Die Altlast ist abgeräumt, 7,5 Milliarden für Rückkäufe – und jetzt plus 3,6 Prozent

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 06:51 3 Min.

Die 3M Aktie schließt am Montag 3,62 Prozent höher bei 184,44 Dollar und zählt zu den zehn größten Gewinnern im Dow Jones. Der Mischkonzern hat Anfang November seinen größten Rechtsstreit weitgehend beigelegt und ein Milliarden-Rückkaufprogramm gestartet.

KI-generierte Illustration Bild: KI-generiert / eigene Grafik aktiencheck.de (Claude)

Mit künstlicher Intelligenz hat dieser Konzern wenig zu tun, und trotzdem steht er am Tag der großen Nvidia-Rally in der Gewinnerliste. Die 3M Aktie beendet den Montag bei 184,44 Dollar, 3,62 Prozent über dem Freitagskurs von 177,99 Dollar. Im Dow Jones ist das Platz neun. Der Hersteller von Klebebändern, Schleifmitteln und Schutzausrüstung profitiert von der allgemeinen Erholung, hat aber auch eine eigene Geschichte zu erzählen. Schlusskurs der 3M Aktie 184,44 USD Tagesgewinn, Platz 9 im Dow Jones +3,62 % Vergleich im PFAS-Rechtsstreit 7,35 Mrd. USD Rahmen für Aktienrückkäufe 7,5 Mrd. USD Quelle : comdirect-Indikation (Société Générale), 23.11.2026, 22:52 Uhr MEZ; 3M-Mitteilungen vom 03.11.2026; GuruFocus Die Altlast Der Vergleich, auf den die 3M Aktie jahrelang gewartet hat Über Jahre lastete ein Rechtsrisiko auf dem Kurs: Klagen wegen Gesundheitsschäden durch sogenannte Ewigkeitschemikalien in Feuerlöschschaum. Am 3. November hat 3M einen Vergleich bekannt gegeben. Der Konzern zahlt über neun Jahre 7,35 Milliarden Dollar vor Steuern, der Barwert liegt bei 5,8 Milliarden. Damit sollen rund 99 Prozent der bestehenden Klagen von 115.000 bis 120.000 Klägern erledigt sein. Die Analysten von Morningstar sprechen von einer deutlichen Verringerung des Haftungsrisikos, aber nicht von einem vollständigen Schlussstrich. Die Aktionäre Rückkäufe, Dividende und eine höhere Prognose Am selben Tag genehmigte der Verwaltungsrat Aktienrückkäufe über weitere 6 Milliarden Dollar. Zusammen mit dem bestehenden Programm stehen 7,5 Milliarden bereit. Die Quartalsdividende von 0,78 Dollar je Aktie wird am 11. Dezember gezahlt. Die Gewinnprognose für 2026 wurde auf 9,10 bis 9,15 Dollar je Aktie angehoben. Daraus ergibt sich beim heutigen Kurs ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 20 (eigene Rechnung). Goldman Sachs hob das Kursziel von 200 auf 225 Dollar an und rät zum Kauf, Wolfe Research hat die Aktie dagegen zuletzt herabgestuft. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die 3M Aktie spricht Größtes Rechtsrisiko weitgehend beigelegt

7,5 Milliarden Dollar für Rückkäufe

Gewinnprognose angehoben

Goldman Sachs sieht 225 Dollar Was Anleger bedenken sollten Vergleich kostet über Jahre Milliarden

Künftige Klagen nicht ganz ausgeschlossen

Herabstufung durch Wolfe Research

Dividendenrendite unter zwei Prozent Einordnung der Redaktion: Die 3M Aktie ist ein Gewinner des Tages, der ohne Chip-Fantasie auskommt. Nach dem Vergleich lässt sich der Konzern wieder nach seinem Geschäft beurteilen und weniger nach seinen Prozessrisiken. Das Rückkaufprogramm ist groß genug, um den Kurs zu stützen. Den nächsten Einblick gibt das Management am 1. Dezember auf einer Investorenkonferenz der UBS. FAQ Häufige Fragen zur 3M Aktie Wie hat die 3M Aktie heute geschlossen?

Bei 184,44 Dollar, 3,62 Prozent über dem Kurs vom Freitag. Wann zahlt 3M die nächste Dividende?

Am 11. Dezember 2026, 0,78 Dollar je Aktie. Stichtag war der 13. November 2026. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der 3M Aktie?

ISIN US88579Y1010, WKN 851745. Handelssymbol an der NYSE: MMM. Handelssymbol an deutschen Börsen: MMM.

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