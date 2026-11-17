Kein Kurssprung, aber ein Zeichen von Stabilität: Die 3M Aktie (Ticker MMM, NYSE; ISIN US88579Y1010) gehört am Dienstagmittag zu den wenigen Dow Jones Gewinnern. Gegen 12:46 Uhr Ortszeit (18:46 Uhr MEZ) kostet sie 181,77 US-Dollar, ein Plus von 0,05 Prozent – während der Dow Jones Industrial rund 1,4 Prozent auf 50.872 Punkte nachgibt. Eine konkrete Unternehmensnachricht vom Tag liegt nicht vor. Nach Einschätzung der Redaktion stützt der Anfang November geschlossene Vergleich im PFAS-Rechtsstreit die Aktie, weil er eine der größten Unsicherheiten der vergangenen Jahre deutlich verkleinert.
3M Aktie Dow Jones Gewinner: Hauchdünnes Plus im Ausverkauf nach dem PFAS-Vergleich – ist die Altlast jetzt wirklich eingepreist?
Die 3M Aktie hält sich im Mittagshandel am 17.11.2026 knapp über Wasser und ist damit Dow Jones Gewinner: Gegen 12:46 Uhr New Yorker Zeit (18:46 Uhr MEZ) notiert sie 0,05 Prozent höher bei 181,77 US-Dollar, während der Dow 1,4 Prozent verliert. Eine Tagesnachricht gibt es nicht – Rückhalt liefern der PFAS-Vergleich über 7,35 Milliarden Dollar und ein neues Rückkaufprogramm.
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Dow Jones Gewinner am Mittag
Warum hält sich die 3M Aktie heute im Plus?
Ein Plus von 0,05 Prozent ist an einem normalen Tag kaum der Rede wert. Am heutigen Dienstag reicht es für Rang vier unter den Dow-Werten – so dünn ist die Gewinnerseite besetzt. Die Wall Street steht im Zeichen eines breiten Ausverkaufs: Laut Yahoo Finance trennen sich Fonds vor dem für Donnerstag erwarteten Anthropic-Börsengang von Software-Aktien, zugleich lasten Zinssorgen auf dem Markt, nachdem St.-Louis-Fed-Präsident Alberto Musalem baldige Zinserhöhungen gefordert hat. Industriewerte mit greifbarem Geschäft und hohen Ausschüttungen halten sich in diesem Umfeld besser, wie auch der Spitzenreiter Honeywell zeigt.
Hintergrund
Was bringt der PFAS-Vergleich für die 3M Aktie?
Am 3. November hat 3M einen Vergleich vorgelegt, der rund 99 Prozent der aktuell anhängigen Klagen wegen Gesundheitsschäden durch PFAS-Chemikalien abdecken soll. Nominal zahlt der Konzern 7,35 Milliarden US-Dollar vor Steuern über neun Jahre, der Barwert liegt bei rund 5,8 Milliarden US-Dollar. Die Zahlungen sind gestreckt: 2026 fließen 50 Millionen US-Dollar, 2027 nichts, rund ein Fünftel entfällt auf die letzten beiden Jahre. Im vierten Quartal bucht 3M eine Belastung von 5,8 Milliarden US-Dollar, die aus den bereinigten Zahlen herausgerechnet wird; die Jahresprognose bleibt unverändert. Konzernchef Bill Brown sprach von einem Meilenstein, der die Unsicherheit durch Rechtsstreitigkeiten „erheblich verringert“. Ein Schuldeingeständnis ist mit dem Vergleich nicht verbunden.
Rechtsrisiko verkleinert
Der Vergleich deckt rund 99 Prozent der aktuellen PFAS-Personenschadenklagen ab.
Neues Rückkaufprogramm
Der Verwaltungsrat genehmigte weitere 6 Milliarden US-Dollar, insgesamt stehen damit 7,5 Milliarden US-Dollar zur Verfügung.
Prognose angehoben
Für 2026 erwartet 3M einen bereinigten Gewinn je Aktie von 9,10 bis 9,15 US-Dollar.
Fundamentaldaten
Wie stark war das letzte Quartal von 3M?
Fundamental steht 3M solide da. Im dritten Quartal stieg der bereinigte Umsatz um 4,2 Prozent auf 6,6 Milliarden US-Dollar, organisch um 3,3 Prozent. Die bereinigte operative Marge kletterte um 1,1 Prozentpunkte auf 26,2 Prozent, der bereinigte Gewinn je Aktie um 12 Prozent auf 2,50 US-Dollar. Daraufhin hob das Management die Jahresprognose an. Aktionäre erhalten am 11. Dezember eine Quartalsdividende von 0,78 US-Dollar je Aktie; der Stichtag lag bereits am 13. November.
|Rang
|Dow Jones Gewinner
|Veränderung
|Dow Jones Verlierer
|Veränderung
|1
|Honeywell
|+1,74 %
|Salesforce
|−9,72 %
|2
|McDonald's
|+0,92 %
|IBM
|−4,04 %
|3
|Walt Disney
|+0,89 %
|UnitedHealth
|−3,69 %
|4
|3M
|+0,05 %
|Microsoft
|−3,42 %
|5
|Cisco Systems
|+0,04 %
|JPMorgan Chase
|−2,42 %
Kurse in US-Dollar, Veränderung zum Schluss vom 16.11.2026, Stand gegen 12:46 Uhr ET (18:46 Uhr MEZ). Abstände auf den Plätzen 4 bis 6 der Gewinner und 5 bis 6 der Verlierer betragen nur Hundertstelprozentpunkte.
Quelle: Investing.com; Gegencheck Yahoo Finance (12:33 Uhr ET)
Wie knapp das Rennen ist, zeigt ein Blick auf andere Datenquellen: Bei Yahoo Finance lag 3M um 12:33 Uhr mit 0,05 Prozent noch leicht im Minus. Auf Sicht eines Monats hat die Aktie dagegen klar zugelegt: Mitte Oktober hatte sie noch bei 164,75 US-Dollar geschlossen, rund 10 Prozent unter dem heutigen Niveau. Am 10. November erreichte sie mit 189,37 US-Dollar Schlusskurs ein Zwischenhoch, seither hat sie rund 4 Prozent abgegeben.
Was sollten Anleger bei der 3M Aktie jetzt beachten?
Im Blick behalten sollten Anleger, wie viele Kläger dem Vergleich beitreten, sowie die Zahlen zum vierten Quartal, die 3M zuletzt jeweils Ende Januar vorgelegt hat. Kurzfristig dürfte die Aktie wie der gesamte Dow auf die Nvidia-Zahlen am Abend und den Anthropic-Börsengang am Donnerstag reagieren.
Häufige Fragen zur 3M Aktie
Warum steigt die 3M Aktie heute? Eine konkrete Tagesnachricht gibt es nicht. Nach Einschätzung der Redaktion stützen der PFAS-Vergleich vom 3. November, ein neues Rückkaufprogramm über 6 Milliarden US-Dollar und die Umschichtung in Industriewerte die Aktie.
Ist die 3M Aktie heute Dow Jones Gewinner? Ja, knapp. Gegen 12:46 Uhr ET (18:46 Uhr MEZ) liegt sie mit +0,05 Prozent auf 181,77 US-Dollar auf Rang vier der Dow Jones Gewinner.
Unter welchem Ticker und welcher ISIN wird die 3M Aktie gehandelt? Ticker MMM an der NYSE, ISIN US88579Y1010.
Wie viel zahlt 3M im PFAS-Vergleich? Nominal 7,35 Milliarden US-Dollar vor Steuern über neun Jahre, der Barwert liegt bei rund 5,8 Milliarden US-Dollar.
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