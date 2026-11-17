Am 3. November hat 3M einen Vergleich vorgelegt, der rund 99 Prozent der aktuell anhängigen Klagen wegen Gesundheitsschäden durch PFAS-Chemikalien abdecken soll. Nominal zahlt der Konzern 7,35 Milliarden US-Dollar vor Steuern über neun Jahre, der Barwert liegt bei rund 5,8 Milliarden US-Dollar. Die Zahlungen sind gestreckt: 2026 fließen 50 Millionen US-Dollar, 2027 nichts, rund ein Fünftel entfällt auf die letzten beiden Jahre. Im vierten Quartal bucht 3M eine Belastung von 5,8 Milliarden US-Dollar, die aus den bereinigten Zahlen herausgerechnet wird; die Jahresprognose bleibt unverändert. Konzernchef Bill Brown sprach von einem Meilenstein, der die Unsicherheit durch Rechtsstreitigkeiten „erheblich verringert“. Ein Schuldeingeständnis ist mit dem Vergleich nicht verbunden.