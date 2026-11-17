Es ist die größte Aufrüstung in der Geschichte der Bundesrepublik. Der Haushaltsausschuss hat für 2027 einen Verteidigungsetat von 109,7 Milliarden Euro beschlossen, 27,1 Milliarden Euro mehr als in diesem Jahr. Zusammen mit dem Sondervermögen stehen mehr als 139 Milliarden Euro bereit, davon allein 55,8 Milliarden Euro im Kernhaushalt für Beschaffung. Und die Aktie des größten deutschen Rüstungskonzerns? Hat sich seit Jahresbeginn halbiert. Die Rheinmetall-Aktie notiert bei rund 752 Euro, mehr als 60 Prozent unter ihrem Rekord. Willkommen im großen Paradox der Rüstungsbörse.
139 Milliarden Euro für die Truppe, die Rheinmetall-Aktie halbiert: Das große Paradox der Rüstungsbörse
Deutschland gibt so viel Geld für Verteidigung aus wie nie, doch Rheinmetall, Hensoldt und Renk sind die großen Verlierer des Börsenjahres. Der BVB beendet das Sponsoring, die Fregatte F127 lässt auf sich warten, und Friedensgespräche drücken die Stimmung. Die große Analyse: Warum Rekordbudgets nicht automatisch Rekordkurse bedeuten und wo der Rüstungsboom in Europa wirklich steht.
Das Paradox
Geld ist da – es kommt nur nicht an
Der Widerspruch löst sich auf, wenn man zwischen Budget und Bestellung unterscheidet. Ein Haushaltstitel ist noch kein Auftrag, und ein Auftrag ist noch kein Umsatz. Dazwischen liegen Ausschreibungen, Zustimmungen des Haushaltsausschusses, Verträge, Abrufe und Lieferungen. Genau an diesen Stellen hakt es. Rheinmetall begründete die gesenkte Prognose mit Verzögerungen beim Radpanzer Boxer und bei Artilleriemunition. Das Geld liegt bereit, aber der Beschaffungsapparat kommt nicht hinterher.
Das deutlichste Beispiel ist die Marine. Die geplante Luftverteidigungsfregatte F127 soll aus acht Schiffen bestehen und rund 26 Milliarden Euro kosten, gebaut von TKMS gemeinsam mit der Rheinmetall-Werft NVL. Doch selbst Rheinmetall-Chef Armin Papperger rechnete bereits im Mai nicht mehr mit einer Entscheidung in diesem Jahr. Für die Börse ist das typisch: Die Milliarden sind angekündigt, aber noch nicht bestellt.
Der Sektor
Nicht nur Rheinmetall: Der ganze Boom wird neu bewertet
Die Probleme sind keine Eigenheit eines einzelnen Konzerns. Auch der tschechische Rüstungskonzern CSG musste laut Medienberichten seine Margenerwartung senken, und der geplante Börsengang des Panzerbauers KNDS liegt nach Berichten über einen möglichen Einstieg des Bundes auf Eis. Hensoldt und Renk folgen Rheinmetall bei jeder Friedensmeldung nach unten. Der Markt bewertet den gesamten Sektor neu: weg von der Wachstumsfantasie, hin zur Frage, wie schnell Budgets tatsächlich zu Umsätzen werden.
Dazu kommt ein Imagefaktor. Borussia Dortmund hat angekündigt, den Sponsoringvertrag mit Rheinmetall zum 30. Juni 2027 auslaufen zu lassen – nach anhaltender Kritik der Fans. Wirtschaftlich ist das für den Konzern unbedeutend, symbolisch zeigt es, dass die gesellschaftliche Akzeptanz der Rüstungsindustrie nicht grenzenlos ist. Für institutionelle Anleger mit Nachhaltigkeitsvorgaben bleibt das ein Thema.
Das große Bild
Der Boom ist nicht vorbei – er wird nur langsamer
Die Börse hat den Rüstungsboom zu schnell eingepreist. Jetzt holt sie den Zeitplan nach.
Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine wurde die Aktie von Rheinmetall zu einem der größten Gewinner an der Frankfurter Börse. Anleger gingen davon aus, dass jede angekündigte Milliarde schnell zu Umsatz wird. 2026 hat gezeigt, dass Beschaffung in Deutschland Jahre dauert. Das ändert nichts an der Richtung: Die Budgets steigen, die NATO-Ziele bleiben, und die Munitionsdepots Europas sind leer. Es ändert aber die Geschwindigkeit – und an der Börse ist Geschwindigkeit ein großer Teil der Bewertung.
Häufige Fragen zu Rüstungsaktien und dem Verteidigungsetat
Wie hoch ist der Verteidigungsetat 2027?
Der Haushaltsausschuss hat 109,7 Milliarden Euro im Kernhaushalt beschlossen. Zusammen mit dem Sondervermögen Bundeswehr sind es mehr als 139 Milliarden Euro.
Warum fallen Rüstungsaktien trotz höherer Budgets?
Weil sich Bestellungen und Abrufe verzögern und Friedensgespräche die Stimmung belasten. Rheinmetall musste deshalb seine Umsatzprognose senken.
Warum beendet der BVB das Sponsoring mit Rheinmetall?
Borussia Dortmund reagiert auf anhaltende Kritik der Fans. Der Vertrag läuft zum 30. Juni 2027 aus.
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