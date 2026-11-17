Es ist die größte Aufrüstung in der Geschichte der Bundesrepublik. Der Haushaltsausschuss hat für 2027 einen Verteidigungsetat von 109,7 Milliarden Euro beschlossen, 27,1 Milliarden Euro mehr als in diesem Jahr. Zusammen mit dem Sondervermögen stehen mehr als 139 Milliarden Euro bereit, davon allein 55,8 Milliarden Euro im Kernhaushalt für Beschaffung. Und die Aktie des größten deutschen Rüstungskonzerns? Hat sich seit Jahresbeginn halbiert. Die Rheinmetall-Aktie notiert bei rund 752 Euro, mehr als 60 Prozent unter ihrem Rekord. Willkommen im großen Paradox der Rüstungsbörse.